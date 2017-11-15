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Cinayet şüphelisinin işyerinde el yapımı patlayıcılar bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 2 ay önce lüks bir restoranda çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmaya karıştığı iddiasıyla aranan Kemal D

15 Kasım 2017 16:37

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, 2 ay önce lüks bir restoranda çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmaya karıştığı iddiasıyla aranan Kemal D.\'nin işyerine yapılan baskında, ofis bölümündeki gizli çekmecede, el yapımı 7 patlayıcı ele geçirildi.
Merkez Seyhan İlçesi Ziyapaşa Bulvarı\'ndaki restoranın ortakları Kemal D. ve Erkan Çoral arasında geçen 11 Eylül\'de çıkan silahlı kavgada, Murat Sultan (39) ile Orhan Koğa (35) olay yerinde yaşamlarını yitirdi, Erkan Çoral, Serkan Kaplan ile Ömer Karabacak da yaralandı.
Olayla ilgili yakalanan Serkan Kaplan, Seyit Y. (39), Çağlar G. (34), Gökhan A. (34), Erdinç S. (41) ve Ali E. (33) tutuklandı,  Ömer D. (34) ve Abdülmümin A. (47) ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Hisse devri nedeniyle çıktığı ileri sürülen silahlı çatışmadan sonra ortadan kaybolan Kemal D.\'yi yakalamak için çalışma yapan polis, işyerine baskın yaptı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapılan işyerinin ofis bölümünde, bir masanın çekmecelerinin arkasında gizli çekmece olduğu belirlendi. Gizli çekmeceyi çeken polisler, el yapımı 7 patlayıcı buldu.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanları patlayıcıları incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü. Polis, işyerinde de bulunamayan Kemal D.\'yi yakalamaya çalışıyor.

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