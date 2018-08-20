Cinayet şüphelisinin evini ateşe verip, müdahaleye giden itfaiye ekibine saldırdılar(2)

İTFAİYE SAATLER SONRA KÖYE GİRDİ

Olayın ardından şüphelinin evine yapılan saldırı ve samanlığın yakılmasının ardından itfaiye ekiplerine geçit vermeyerek camlarını kırıp bir görevliyi yaralayan Osman Koyurga\'nın yakınları, jandarma ekiplerince güçlükle ikna edildi. Yaklaşık 3 saat sonra saldırı sonucu ön camları kırılan itfaiye aracının köye girişi sağlandı. Samanlık yangınını kontrol altına alabilmek ekipler çalışma başlatırken, ateşe veirlen ev ise yapılan müdahale ile zarar görmedi..

Her iki köy arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için jandarma ekipleri giriş ve çıkışlarda önlem aldı. Saldırı ihtimaline karşı Kızılova köyünü kullanarak Kızılöz köyüne gitmek isteyen sivil araçların da geçişine de izin verilmiyor.

\'ÖLÜMDEN BAŞKASI YALAN\'

Öte yandan olayda yaşamını yitiren Osman Koyurga\'nın Kayseri\'de bir fabrikada işçi olarak çalıştığı, Kurban Bayramı\'nı geçirmek için köye geldiği öğrenildi. Evli 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Koyurga\'nın en son dün sosyal medya hesabından, \'Dünyada ölümden başkası yalan\' şarkısını paylaştığı görüldü. Koyurga\'nın otopsi işleminin ardından köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

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