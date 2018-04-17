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Cinayet şüphelisi pilot: Masörü ben öldürmedim

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 10 yıl önce Erdoğan Akbaş'ı (23) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan pilot Asım Onur Ceyhan, "O dönem masör olan Erdoğan Akbaş 3 ay yanımda çalışıp ayrıldı

17 Nisan 2018 15:23

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da 10 yıl önce Erdoğan Akbaş\'ı (23) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan pilot Asım Onur Ceyhan, \"O dönem masör olan Erdoğan Akbaş 3 ay yanımda çalışıp ayrıldı. Cinayetle alakam yok\" dedi.
Antalya\'da 2008 yılında Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli bölgesindeki dağlık alanda, bir kayanın kovuğunda erkek cesedi bulundu. Boğularak öldürüldüğü belirlenen kişinin, Kemer\'de turizmle uğraşan Erdoğan Akbaş olduğu tespit edildi. O dönem yapılan çalışmalarda cinayeti işleyen katil ya da katillere ulaşılamadı.
İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 yıl önce işlenen cinayetin dosyasını yeniden açtı. Özel bir ekip kuran jandarma, olaya karıştığı iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 3 kişi serbest kalırken, özel bir havayolu şirketinde pilot Asım Onur Ceyhan cinayet şüphelisi olarak sevk edildiği adliyede tutuklandı. İddiaya göre, Erdoğan Akbaş ve Asım Onur Ceyhan arasında borç-alacak anlaşmazlığı olduğu ve cinayetin bu nedenle işlendiği belirtildi.
\'CİNAYETİ BEN İŞLEMEDİM\'
Şüpheli Asım Onur Ceyhan\'ın ifadesinde, cinayeti işlemediğini söylediği öğrenildi. Erdoğan Akbaş ile arasında herhangi bir husumet olmadığını söyleyen Asım Onur Ceyhan, “Bir dönem işlettiğim SPA\'da masörlük yaptı. 3 ay yanımızda çalıştı. Yaz sezonunun bitmesiyle işten ayrıldı. Aramızda husumet veya ticari ilişki yoktu. Kaybolduğu dönemde görüştüğümüzü bile net olarak hatırlamıyorum. Cinayetle alakam yok\" dedi.
\'TUTUKLAMA BİR TEDBİR\'
Şüphelinin avukatı Alper Tunga Bacanlı ise müvekkilinin 10 yıl önce işlenen bir cinayetten dolayı tutuklandığını belirterek, \"Atılı suçlamayı kabul etmediği gibi, müvekkilim o döneme ait birçok şeyi de hatırlamıyor. Bütün suçlamaları reddetti. Mahkeme tutuklama kararı verebilir. Tutuklama bir tedbirdir nihayetinde. Kimsenin suçlu olduğunu göstermez. Herkes için masumiyet karinesi gerekli. Biz de bunun yasal gereğini yaparız. Savunmalarımızı yaparız, davası açılır, çıkar herkes yargı önünde hesabını verir\" diye konuştu.

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