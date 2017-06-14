Cinayet şüphelisi, Ceylin'in dedesini böyle teselli etmiş: O kişiyi bulursam, lime lime edeceğim!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde parkta kaybolduktan 3 gün sonra komşularının evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ceylin'in kaybolmasının ardından cinayet şüphelisi olduğu için gözaltına alınan Ş.T.'nin, bu süreçte küçük kızın büyükbabası ile babaannesine yakınlık gösterdiği, onları teselli etmeye çalıştığı belirtildi. Ceylin'in kaçırıldığına dair cep telefonu mesajının gelmesinden sonra büyükbaba Mustafa Atik'e “Bu kişiyi bulursam parçalayacağım, lime lime edeceğim” dediği öğrenildi. Daha önce iki çocuğu ölen 1 çocuk annesi Ş.T. sorgusunda tutarsız ifadeler kullanması sebebiyle polis, Ş.T.’nin 2008 ve 2010’da art arda hayatını kaybeden çocuklarının ölümünü de araştırmaya başladı.

Ceylin'in ölümüyle ilgili olarak Ş.T., eşi S.T. ve bir yakınları gözaltına alındı. Çiftin 3 yaşındaki çocukları M.Y.T. ise bir yakınlarına teslim edildi.

Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ş.T., “Ceylin, oğlumu çok severdi. Parkta bizimle oynadı. Sonra bizim eve su içmek ve dinlenmek için geldi. Ceylin, evin içinde koştuğu sırada ayağı kayıp düştü. Başını yere çarptı. Öldüğünü anlayınca korkup, cesedini odaki sandığa kilitledim” dedi.

"Olay sırasında evde değildim"

Hürriyet gazetesinden Banu Şen'in haberine göre, olay sırasında evde olmadığını ileri süren S.T. ise bu durumu pazar günü eşinin kendisine anlattığını, polise gitmeyi teklif ettiğini, bunu düşündükleri sırada da gözaltına alındıklarını ileri sürdü. Ceylin'in kaybolmasının ardından cinayet şüphelisi olduğu için gözaltına alınan Ş.T.'nin, bu süreçte küçük kızın büyükbabası ile babaannesine yakınlık gösterdiği, onları teselli etmeye çalıştığı da ortaya çıktı. Ayrıca Ceylin'in kaçırıldığına dair cep telefonu mesajının gelmesinden sonra büyükbaba Mustafa Atik'e “Bu kişiyi bulursam parçalayacağım, lime lime edeceğim” dediği öğrenildi.

Şüpheli Ş.T.’nin geçmişine dair de polis önemli detaylar buldu. Ş.T.’nin, küçükken çocuğu olmayan halasına evlatlık verildiği, onun yanında büyüdüğü tespit edildi. Ayrıca Ş.T.’nin daha önce dünyaya gelen iki kızından birini 1.5 yaşında yataktan düşme sonucu, diğerinin de 6 aylıkken hastalıktan kaybettikleri belirlendi. Bu nedenle de Ş.T.’nin psikolojik tedavi gördüğü ve zaman zaman da sorunlar yaşadığı çevresindekilerce ifade edildi.

10 yaşında can veren Ceylin Atik'e Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. İlk belirlemelere göre Ceylin'in kafasında düşme veya darbe sonucu meydana gelmiş olabilecek yara bulundu. Ceylin'in cesedi, daha sonra yakınlarına teslim edildi.

Ölen çocukları araştırılıyor

Daha önce iki çocuğu ölen 1 çocuk annesi Ş.T.’yi sabaha kadar, kendisi de 1 kız çocuk annesi olan İzmir Asayiş Şube Müdürü Seda Öğretmen sorguladı. Ş.T. sorgusunda tutarsız ifadeleriyle ve ısrarla ayrıntı anlatmamasıyla da dikkat çekti. Bunun üzerine polis Ş.T.’nin 2008 ve 2010’da art arda hayatını kaybeden çocuklarının ölümünü de araştırmaya başladı. İki çocuğun ölüm raporlarında ölüm nedeni hastalık olarak belirtilse de detaylı inceleme başlatıldı. Ş.T.’nin sorgusu ise devam ediyor.

Küçükken evlatlık verilmiş

Şüpheli Ş.T.’nin geçmişine dair de polis önemli detaylar buldu. Ş.T.’nin, küçükken çocuğu olmayan halasına evlatlık verildiği, onun yanında büyüdüğü tespit edildi. Ayrıca Ş.T.’nin daha önce dünyaya gelen iki kızından birini 1.5 yaşında yataktan düşme sonucu, diğerini de 6 aylıkken rahatsızlığından kaybettikleri belirlendi. Bu nedenle de Ş.T.’nin psikolojik tedavi gördüğü ve zaman zamanda sorunlar yaşadığı çevresindekilerce ifade edildi.