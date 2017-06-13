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Yaşam

10 yaşındaki Ceylin'in ölümüne ilişkin ön rapor açıklandı

Ceylin'in kaza sonucu mu öldüğü yoksa cinayete mi kurban gittiği gerekli testlerden sonra ortaya çıkacak

13 Haziran 2017 14:45

İzmir'in Ödemiş ilçesinde oturan, 4 gün önce evlerinin önünden kaybolan dün apartmanın bodrum katındaki bir dairede ölü olarak bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. İlk belirlemelere göre Ceylin'in başının arka bölümünde travmatik bir bulgu sonrasında ekimoz tespit edildi.

Raporda ayrıca sütür (kafadaki kemiklerin birleşme yerinden ayrılması) tespit edildi. Cesedin üzerinde tecavüze dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Örnekler alındı. İki gün havasız ortamda kaldığı için cesette bozulmalar tespit edildi. Ceylin'in kaza sonucu mu öldüğü yoksa cinayete mi kurban gittiği gerekli testlerden sonra ortaya çıkacak.

(Taylan Yıldırım, Mehmet Candan, DHA) 

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