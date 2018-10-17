Cinayet şüphelisi baba-oğul gözaltında

Cafer ELMAS/OSMANELİ (Bilecik), (DHA)- BİLECİK\'in Osmaneli ilçesinde Ozan Rüzgar\'ı (30) bıçaklayarak öldüren, Bediha S.\'yi (28) de ağır yaralayıp yol kenarına attıkları öne sürülen Mehmet Ç. (52) ile oğlu Sabri Ç. (18) gözaltına alındı. Ağır yaralı Bediha S. ile şüpheli Mehmet Ç.\'nin dini nikahla birlikte yaşadığı öne sürüldü.

Bilecik\'in Osmaneli ilçesi Erincek Mahallesi yakınlarındaki Sakarya- İznik Karayolu kenarında, dün sabah saatlerinde bir kadın ve bir erkeğin kanlar içerisinde yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ve jandarmalar, çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ozan Rüzgar\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi, ağır yaralanan Bediha S. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın şüphelilerinden Mehmet Ç.\'yi jandarma, oğlu Sabri Ç.\'yi de Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yakaladı. Sabri Ç., polisler tarafından jandarmaya teslim edildi. Ağır yaralı Bediha S. ile şüpheli Mehmet Ç.\'nin dini nikahla birlikte yaşadığı öne sürüldü. Gözaltına alınan baba-oğulun jandarmadaki sorgularının sürdüğü belirtildi.