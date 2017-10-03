Cinayet şüphelisi: Arkamı döndüğümde silahına davranınca ateş ettim

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA) - ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde 35 yaşındaki Hakan Kaya\'yı tabancayla öldürdüğü iddia edilen aynı yaştaki Mustafa K., maktulün kendisini tehdit edip, darp ettiğini öne sürdü. Olay günü Kaya\'nın beline davranıp silah çıkardığını iddia eden Mustafa K., \"Ondan önce davranıp 2 el ateş ettim. Ancak 2 mermi de omzuna denk gelmişti ve hafif yaralanmıştı. Ambulansı aramak için arkamı döndüğümde yeniden silahına davranınca ani refleksle dönüp ateş ettim\" dedi.

Yalvaç\'a bağlı Yukarı Tırtar Köyü\'nde 30 Eylül günü otomobilde Hakan Kaya\'yı tabancayla öldüren ve bir süre sonra jandarmaya teslim olan Mustafa K., jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Mustafa K., cinayeti neden ve nasıl işlediğini anlattı. Hakan Kaya ile daha önce çok samimi olduklarını belirten Mustafa K., bir süre önce aralarının bir telefon görüşmesi yüzünden bozulduğunu ve olayların hızla ilerleyerek tehdit boyutuna ulaştığını ileri sürdü.

Hakan Kaya\'nın kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia eden Mustafa K., \"Önceleri pek ciddiye almadım. Olay günü de sürekli bana mesaj atarak \'Gel görüşelim\' diye çağırıyordu. Besihanede olduğumu söyleyince oraya geldi. Sürekli tehdit alınca silah bulundurdum. Besihaneye geldiğinde Hakan aracın arka koltuğunda oturuyordu. Bana \'Açık senede imza atacaksın\' dedi. Kabul etmeyince beline davranıp silah çıkardı. Ben ondan önce davranıp 2 el ateş ettim. Ancak 2 mermi de omzuna denk gelmişti ve hafif yaralanmıştı. Ambulansı aramak için arkamı döndüğümde yeniden silahına davranınca ani refleksle dönüp ateş ettim. Sonra olay yerinden uzaklaşıp önce ambulansı ardından jandarmayı arayarak bu olaya karıştığımı, teslim olmak üzere geldiğimi söyledim. Ayağımda ayakkabı bile yoktu. O halde ilçe merkezine gelip ilk olarak bir ayakkabı satın alıp sonra jandarmaya yerimi bildirip teslim oldum\" dedi.

\'ARKADAŞIYLA BENİ DARP ETTİLER\'

Kendisi ve Hakan Kaya\'nın Yalvaç\'a bağlı Aşağı Kaşıkara Köyü\'nden evli olduklarını aktaran Mustafa K., eşi F. ile Hakan\'ın eşi E.\'nin samimi arkadaş olduklarını ve sık sık bir araya geldiklerini söyledi. Mustafa K., \"Eşimin sigara içtiğinden şüphe ediyordum. Bunu bilse bilse E. bilir diye bir gün arayıp durumu sordum. O da bana bir şey söylemedi. Daha sonra yine hakkımda çıkan bir dedikoduyu sormak üzere aradım. Bu iki telefon görüşmesi nedeniyle Hakan olayı namus davasına döndürdü ve beni tehdit etmeye başladı. Daha önce birinden satın aldığım tarlayı kendisine satmamı istedi. \'Tamam\' dedim. Bu olay olunca \'Tarlayı vereceksin, buralardan gideceksin, seni bu köyde barındırmam\' diye tehditlerde bulunmaya başladı. Ben önceleri bir şey yapamaz diye umursamadım ancak olaydan 1 hafta önce bir arkadaşıyla beni darp ettiler. Hastaneye gittim, kayıtlarda vardır. Bu olaydan sonra Yalvaç\'tan besihane bakmaya başladım. Beladan uzaklaşmak ve ailemi de alarak köyden taşınmak istiyordum. Ev bulamadan bu olay cereyan etti. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım\" diye konuştu.

AVUKAT: MEŞRU MÜDAFAA

Mustafa K.\'nın avukatı İsmail Tunçbilek, \"Her iki taraf için de çok üzgünüm. Keşke olaylar bu hale gelmeseydi. Ölen Hakan Kaya\'nın ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Müvekkilim bu olayı haksız tahrik altında meşru müdafaa sınırlarında işlemiştir ve olaydan çok pişmandır. Daha önce defalarca tehdit almış, darp edilmiş hatta o darp olayının yaşandığı gün maktul havaya silah sıkarak gözdağı vermiştir. Yine müvekkilim yanında çocuğu ile giderken arabayla önü kesilmiş ve tehdit edilmiştir. Zaten sosyal medyada da bunlar görünüyor\" dedi.

Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hâkimliği\'ne çıkarılan Mustafa K., tutuklanarak Yalvaç B Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.



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