Cinayet şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildi

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'nde Fatih Tora\'nın evinde tabancayla vurulup öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geçen pazar günü Fatih Tora\'nın evinin önünde öldürülmesinin ardından harekete geçen polis, H.B., H.G., A.M., E.K. ve S.U.\'yu gözaltına aldı. Şüphelilerin cinayeti işledikleri iddia edilen tabanca ile kaçtıkları motosiklet, ormanlık alanda yakılmış olarak bulundu. Ayrıca olay günü kameralara yansıyan görüntülerde cinayet zanlısının üzerinde iş elbisesi ve başında bulunan kaskın da yine ormanlık alanda ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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