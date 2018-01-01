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Cinayet şüphelileri aynı otomobilde yakalandı

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, geçen temmuz ayında tartıştığı restoran sahibini tabanca ile ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Y

01 Ocak 2018 20:57

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, geçen temmuz ayında tartıştığı restoran sahibini tabanca ile ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Y.A., yılbaşı gecesi polisin yaptığı uygulama sırasında bir otomobilde yakalandı. Aynı araçta bulunan S.B.\'nin de İstanbul\'da geçen yıl işlenen başka bir cinayetin faili olduğu belirlendi.
Olay, geçen yıl Temmuz ayında, Gölcük Saraylı Mahallesi\'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Y.A. tartıştığı restoran sahibi Turgut Aydın\'ı bacağından vurdu. Kurşunun bacağındaki atar damara gelmesi sonucu yaralanan Aydın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Y.A., kayıplara karıştı.
Bugün saat 04.45 sıralarında, İzmit Bekirdere Mahallesi\'nde uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurdu, kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde verdiği kimliğin sahte olduğu anlaşılan Y.A., gözaltına alındı. Y.A.\'nın restoran sahibi Turgut Aydın\'ın öldürülmesi ve 18 suçtan arandığı belirlendi. Y.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
AYNI ARAÇTA BİR CİNAYET ŞÜPHELİSİ DAHA
Kontrollerde ayrıca, Y.A. ile aynı araçta bulunan S.B.\'nin de İstanbul\'da geçen yıl 28 Nisan\'da işlenen başka bir cinayetin faili olduğu tespit edildi. S.B., İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edilmek üzere Bekirpaşa Polis Merkezi\'ne götürüldü.
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