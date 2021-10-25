Cinayet sonrası gömülen cesedin arkasından ünlü porno yıldızı çıktı!

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Porno film oyuncusu Aubrey Gold'un geçen hafta, "bir adamın kafasının arkasından vurulup, derin olmayan bir mezara gömülmesinde" oynadığı rol sebebiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı

Gerçek ismi Lauren Wambles olan Gold, "ikinci dereceden cinayete yardım" suçlamasına itiraz etmedi.

Gold, 4 Temmuz 2020'de Raul Ambriz Guillen'in öldürülmesi ile ilgili olarak suçlanan üç kişiden biriydi. Suçlanan isimler arasında Gold'un o dönemki erkek arkadaşı William Parker da bulunuyor. Davası henüz sonuçlanmayan Parker'ın silahı ateşleyen kişi olduğuna inanılıyor.

Suçlanan bir diğer isim olan Jeremie Peters, haziran ayında 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Guillen'in cesedi, öldürüldükten iki hafta sonra kadavra köpekleri tarafından derin olmayan bir mezarda bulunmuştu.