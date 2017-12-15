Cinayet sanıkları ilk duruşmada birbirlerini suçladı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da otomobilin içinde tabancayla sağ bacağından yaraladıkları 26 yaşındaki Dilek Bozal\'ın ölümüne neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan ve haklarında \'Kasten adam öldürmek\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan 29 yaşındaki Muhammed Ertaş ile tutuksuz sanıklar 31 yaşındaki Yasin Kakşa ve 25 yaşındaki Resul Eren\'in yargılanmalarına başlandı. Sanıklar Ertaş ve Eren ilk duruşmada cinayeti birbirlerinin üzerine attı.

Olay, geçen yıl 13 Haziran gecesi Bursa\'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Eşinden 3 ay önce ayrılan Dilek Bozal ile Muhammed Ertaş, Yasin Kakşa ve Resul Eren kiralık otomobille gezmeye çıktı. Otomobille Yüksek İhtisas Hastanesi bahçesine gelen Ertaş, Kakşa ve Eren, bir ara \'tabanca pazarlığı\'na girişti. İddiaya göre, Resul Eren tabancasını boşaltıp Muhammet Ertaş\'a uzattı. Bu sırada tabanca ateş aldı ve Ertaş\'ın yanında oturan Dilek Bozal bacağından yaralanarak bayıldı. Genç kadının yaralandığını fark etmeyen ve silah sesinden korkup bayıldığını sanan şüpheliler, otomobille 1 saat dolaşıp Bozal\'ın ayılmasını bekledi. Baygın haldeki Dilek Bozal\'ı ayıltmak isteyen şüpheliler, bir kokoreççiden aldıkları soğanı genç kadına koklattı. Bozal ayılmayınca paniğe kapılan erkek arkadaşı Muhammed Ertaş ile Yasin Kakşa, yaralı kadını bir özel hastanenin acil servisine götürdü. Dilek Bozal\'ın aşırı kan kaybından yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu öğrenen Ertaş ve Kakşa aynı otomobille kaçarak kayıplara karıştı. Genç kadını hastaneye getiren Muhammed Ertaş ve Yasin Kakşa\'nın görüntüleri hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kapsamlı soruşturma başlattı. Kurulan özel ekip, Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek otomobili ve şüphelileri tespit etti. Dilek Bozal\'ın öldürdüğü öne sürülen sevgilisi Muhammet Ertaş, Yasin Kakşa ve Resul Eren, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ertaş ve Kakşa tutuklandı, Eren ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde Muhammet Ertaş, Yasin Kakşa ve Resul Eren hakkında \'Kasten adam öldürmek\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmada, tutuklu sanık Ertaş, \"Ben yapmadım. Silah pazarlığı vardı, kontrol etmek için arabayı bir otoparka çektik. Resul arkaya dönerek silahı doldur boşalt yaptı. O sırada ateş aldı silah\" dedi.

Duruşmadan önce ara kararla serbest bırakılan Yasin Kakşa ise \"Arabada telefona bakarken silah sesi duydum. Panikle arkama döndüm. Dilek bayılmış gibiydi. Muhammet, bir şey olmadığını söyledi. Silah sesinden korktu, şoka girdi sandık. Kokoreççiye gittik, ayıltmak amacıyla soğan istedik. Soğanı koklattık ancak ayılmadı. Nabzına baktık, düşük olduğunu görünce hastaneye getirdik\" diye konuştu. Davada tutuksuz yargılanan Resul Eren ise cinayetin Muhammet Ertaş tarafından işlendiğini iddia etti. Dava, eksik evrakların tamamlanması için ertelendi.



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