Cinayet sanığının avukatı: Kayıp 2 saat araştırılmalı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, sevgilisi Salim Sarıkaya\'yı (31) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Kırgız Aigul Nurbek Kyzy (34), cinayeti işleyip işlemediğini bilmediğini ileri sürdü. Sanık avukatı Hatime Kılınçoğlu ise tanık anlatımlarına göre Sarıkaya\'nın olaydan 2 saat sonra hastaneye getirildiğini ileri sürerek, \"Biz ölüm olayının bu 2 saatlik kayıp zaman diliminde olduğuna inanıyoruz. Bu 2 saat araştırılmalı\" dedi.

Manavgat\'ta, geçen mart ayında sevgilisi Salim Sarıkaya\'yı sanayideki işyerinde gece alkol aldıktan sonra başlayan tartışmanın ardından öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Aigul Nurbek Kyzy\'ın yargılandığı davaya, Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Aigul Nurbek Kyzy, Salim Sarıkaya\'nın annesi Emine ile babası Muhammet Sarıkaya, yakınları, tarafların avukatları, Rusça ve Kırgızca tercümanlar katıldı.

ANNE VE BABA SALON DIŞINA ÇIKARILDI

Mahkeme Başkanı Özcan Kürşat Mutlu\'nun izinli olması nedeniyle yerine üye hâkim Muttalip Dürül heyete başkanlık etti. Duruşmanın başında, Dürül\'ün uyarısına rağmen ağlayarak, \"Benim oğlumu geri verin, şikâyetimden vazgeçeceğim\" diyen anne Emine Sarıkaya ile yüksek sesle konuşmayı sürdüren baba Muhammet Sarıkaya salon dışına çıkarıldı. Sanık Aigul Nurbek Kyzy ifadesinde, \"9 aydır cezaevinde yatıyorum ama bu olayı benim yapıp yapmadığımı bile bilmiyorum\" dedi.

\'DAYAĞIN ŞİDDETİ ÇOK AĞIR\'

Sanık avukatı Hatime Kılınçoğlu ise savcılığın mütalaasına katılmadıklarını belirterek, olay yerinde bulunan tanık anlatımlarından ve doktor raporlarından müvekkilinin çok şiddetli darbeler aldığını ve şuurunun yerinde olmadığının saptandığını söyledi. Böyle bir durumda \'kasten öldürme\' fiilinin gerçekleşemeyeceğini, olsa olsa \'kasten yaralama\' suçunun oluşacağını öne süren avukat Kılınçoğlu, \"Mütalaada Salim Sarıkaya\'nın 3- 4 kez bıçak darbesi aldığı belirtiliyor. Bu ise tanık anlatımlarına göre mümkün değil. Tanıklar bu yaralanmalardan birinin düşerek olduğunu belirtiyor. Tanıklar, müvekkilimin bir defa sağ koluna bıçaklı eylemde bulunduğunu söylüyor. Diğer taraftan, Salim Sarıkaya müvekkilime karşı olay gecesi çok şiddet uyguluyor ve bu dayağın şiddeti çok ağır. Müvekkilim bu şiddetten dolayı çok ciddi darbe aldı. Bu doktor raporlarıyla da sabit. Müvekkilim eylem devam ederken şuursuz bir şekilde Salim Sarıkaya\'nın sağ koluna bıçak darbesi vuruyor\" diye konuştu.

\'BU 2 SAAT ARAŞTIRILMALI\'

Tanık anlatımlarıyla olayın işleniş saatinin 00.30 ile 01.00 arasında olduğunu belirten avukat Kılınçoğlu, \"Salim Sarıkaya\'nın hastaneye giriş saati ise 03.00. Aradan geçen 2 saatlik sürede Sarıkaya olay yerinde bulunan 2 erkek tanıkla birlikteydi. Tanık anlatımlarına göre vücudunda bulunan yaralanmalardan birinin düşerek olduğu, sağ kola yapılan darbenin müvekkilim tarafından gerçekleştirildiği ortadayken, sağ meme üstünde olan yaralanmanın nasıl olduğu bilinmiyor. Bu yaralanmayı tanıklar görmediklerini söyleyerek açıklayamıyor. Biz ölüm olayının bu 2 saatlik kayıp zaman diliminde olduğuna inanıyoruz. Bu 2 saat araştırılmalı\" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE VE BERAAT TALEP ETTİ

Avukat Hatime Kılınçoğlu, müvekkilinin \'kasten öldürme\' yerine \'kasten yaralama sonucunda ölüm\' suçundan cezalandırılmasını, \'haksız tahrik indirimi\' yerine \'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez\' hususunun dikkate alınmasını ve müvekkilinin tahliyesi ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi, heyetin değiştiğini de belirterek, dosyanın incelenmesi için duruşmayı erteledi.



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