Cinayet sanığına 1 milyon lira kefaletle tahliye kararı

İstanbul Büyükçekmece'de 2 yıl önce Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan tek sanık Orhan Ünğan bugün görülen duruşmada bir milyon lira kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı ile her gün karakolda imza atma şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Büyükçekmece' 2 yıl önce Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç (25)'un cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın 9. duruşması bugün Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi' görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Orhan Ünğan ile tutuksuz sanık Yavuz Yavuztürk hazır bulundu. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, davanın tek tutuklu sanığı Orhan Ünğan'ın, bir milyon lira kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı ile her gün karakolda imza atma şartıyla tahliyesine hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca sanık Ünğan'ın bir defada 1 milyon lira nakdi güvence parası yatırmasına karar verdi.