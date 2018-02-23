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Yaşam

Cinayet sanığına 1 milyon lira kefaletle tahliye kararı

Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı İstanbul'da çapraz ateşe tutularak öldürülmüştü

23 Şubat 2018 20:15

İstanbul Büyükçekmece'de 2 yıl önce Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan tek sanık  Orhan Ünğan bugün görülen duruşmada bir milyon lira kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı ile her gün karakolda imza atma şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Büyükçekmece' 2 yıl önce Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç (25)'un cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın  9. duruşması bugün Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi' görüldü.  Duruşmada  tutuklu sanık Orhan Ünğan ile tutuksuz sanık  Yavuz Yavuztürk hazır bulundu. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, davanın tek tutuklu sanığı  Orhan Ünğan'ın, bir milyon lira kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı ile her gün karakolda imza atma şartıyla tahliyesine hükmetti. 

Mahkeme heyeti ayrıca sanık Ünğan'ın bir defada 1  milyon lira nakdi güvence parası yatırmasına karar verdi.

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