Cinayet sanığı: Silah yanlışlıkla ateş aldı, suçsuzum

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde iki yeğenini kaçırdıkları için aralarında husumet bulunan Veli Kalburcu\'yu otomobilinde tüfekle öldürmek suçundan tutuklu yargılanan İlkan Sır, kardeşi Mesut Sır ve çocuk yaştaki H.C.E. hakim karşısına çıktı. Sanık İlkan Sır ifadesinde, kardeşi ve H.C.E.\'nin olayla ilgisi olmadığını öne sürerek, \"Silah yanlışlıkla ateş aldı. Suçsuzum beraatımı talep ederim\" dedi.

Yayla Mahallesi Barbaros Caddesi\'nde geçen mart ayında bir marketin önünde otomobili içinde bulunan Veli Kalburcu\'yu pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İlkan Sır, kardeşi Mesut Sır ve suça sürüklenen çocuk; H.C.E.\'nin yargılanmasına Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mesut Sır, İlkan Sır ve H.C.E., ölen Veli Kalburcu\'nun yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

EVDE UYURKEN SİLAH SESİ

Sanık İlkan Sır, Veli Kalburcu\'nun yeğeni N.D.\'yi kaçırdığını ve sonra aralarında husumet başladığını belirterek, olay tarihine akşam evde uyurken 2-3 el silah sesi duyduğunu ve camdan baktığında ateş eden Veli Kalburcu\'yu gördüğünü söyledi. Kendisinin de evde bulunan pompalı tüfeği alarak dışarı çıktığını anlatan İlkan Sır, o sırada kardeşini kendi otomobilinin içinde otururken gördüğünü ve \'Biraz dolaşalım\' dediğini aktardı. Otomobile binerken evin yanında bulunan H.C.E.\'yi de çağırdığını söyleyen İlkan Sır, yolda karşılaştıkları Veli Kalburcu\'nun otomobilini takip etmeye başladıklarını söyledi.

\"CAMA VURDUM, TÜFEK ATEŞ ALDI\"

Veli Kalburcu\'nun otomobilini bir marketin önünde durdurduklarını kaydeden İlkan Sır, şöyle dedi:

\"Arabadan önce ben indim, sonra Mesut, ardından H.C.E. indi. Veli Kalburcu\'nun bulunduğu aracın ön camına vurdum. Veli Kalburcu, elindeki tüfeği bize doğrultmuştu. Ön camdan elindeki tüfeği çekip aldım. Sonra kardeşim Mesut, Veli Kalburcu ile konuşmaya başladı, küfürleştiler. Bu sırada Veli Kalburcu, aracı hareket ettirmek isteyince, ben de elimdeki tüfekle aracın şoför koltuğunun bulunduğu yandaki cama vurdum. O sırada tüfek ateş aldı. Veli Kalburcu\'nun içinde bulunduğu araç hızla refüjde bulunan ağaca çarparak durdu. Veli Kalburcu\'nun başından vurulduğunu gören kardeşim Mesut, \'Ambulans çağırın\' diye bağırdı. Olay yerini terk ettik. Serik\'e giderken yolda Veli Kalburcu\'nun tüfeğini attım daha sonra güvenlik güçlerinin denetiminde yakalandık. Kardeşim Mesut ve H.C.E.\'nin bu olayla ilgili herhangi bir suçu yoktur. Silah yanlışlıkla ateş aldı. Suçsuzum, beraatımı talep ederim\" dedi.

\"NE YAPTIN? ADAMI VURDUN\"

Sanık Mesut Sır, \"Veli Kalburcu aracı çalıştırırken, İlkan aracın yan tarafına gelerek elindeki tüfekle cama vurmaya başladı. Bu sırada tüfek ateş aldı, 1 el ateş etti. Araç hızla hareket ederek refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Veli Kalburcu\'nun başından vurulduğunu gördüm, çevredekilere bağırarak \'Ambulans çağırın\' dedim. Sonra otomobile bindik, korkmuştuk. İlkan\'a, \'Ne yaptın? Adamı vurdun\' dedim. Evin yanına geldik, H.C.E. otomobilden indi. Biz, N.D. ve N.K. ile beraber Serik\'teki amcamızın yanına gitmek için yola çıktık\" diye konuştu. Mesut Sır ayrıca Veli Kalburcu\'nun yeğeni G.K.\'yi kaçırdığını, bu nedenle aralarında husumet olduğunu iddia etti. Duruşmada ifade veren suça sürüklenen çocuk H.C.E., olaya karışmadığını anlattı.

\"AĞACA ÇARPIP DURDU\"

Tanık M.S. ise Veli Kalburcu\'nun kayınpederi olduğunu belirterek, bir marketin önünde durdukları ve kendisinin indiği sırada olay yerine başka bir otomobille sanıkların geldiğini anlattı. M.S., şöyle dedi:

\"Mesut ve İlkan aracın şoför kapısını iterek Veli\'nin inmesine engel oldu. Veli, olay yerinden kaçmak için aracı hareket ettirdi. İlkan ve Mesut bağırmaktaydı ancak ne söylediklerini hatırlamıyorum. O sırada İlkan\'ın aracın ön camından ateş ettiğini gördüm. Bundan önce de İlkan aracın ön camına tüfekle birkaç kez vurmuştu. Ateş ettikten sonra araç biraz hareket etti ağaca çarpıp durdu.\"

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti sanık H.C.E.\'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, sanıklar Mesut Sır ve İlkan Sır\'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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