Cinayet sanığı kuzen: Tüfek yere düşüp ateş aldı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da amcasının oğlu Mevlüt Acar\'ı (26) av tüfeğiyle bacağından vurup, ölümüne neden olan Bekir Acar\'ın (28), \'kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasında savunmasını yapan Bekir Acar, \'\'Kavga sırasında başkasının sırtına tüfeğin dipçiğiyle vururken, tüfek yere düşüp ateş aldı. Mevlüt bacağından vuruldu. Bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Mevlüt\'ü vurmak gibi bir kastım yoktu\" dedi.

Olay, 20 Mart günü saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Şehit Ömer Taşer Sokak üzerinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Mevlüt Acar, çıkan kavga sırasında tüfekle bacağından vurulması sonucu yaşamını yitirdi. Tüfeği kullandığı ileri süren amcasının oğlu Bekir Acar, olayın ardından tutuklandı.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Konya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'kasten adam öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası ile yargılanan tutuklu Bekir Acar, ilk kez hakim karşısına çıktı. Ölen Mevlüt Acar\'ın, amcasının oğlu olduğunu belirten Bekir Acar, olay günü Mevlüt Acar ile birlikte bir birahaneye gittiklerini belirtti. Birahaneye Mevlüt Acar\'ın babası Mustafa Acar\'ın yanında arkadaşı Ramazan S. ile birlikte gelip yan masalarına oturduğunu belirten Bekir Acar, \'\'Amcam ve Mevlüt\'ün arasında sorun vardı. Ben bir süre sonra tuvalete gittim. Bu esnada Mevlüt konuşmak için onların masasına gitmiş. Ben döndüğümde morali çok kötüydü. \'Bana küfür ettiler\' dedi. Ben onu sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra bu konuyu konuşmak için yan masaya gittim ve \'Neden küfür ettiniz?\' diye sordum. Bu sırada iş yerindeki garson bizi kavga ediyor diye düşünüp dışarı çıkardı\" dedi.

\'YANLIŞLIKLA OLDU\'

Mevlüt Acar\'ı yanlışlıkla vurduğunu ileri sürün Bekir Acar, \"Daha sonra arabayla yavaş yavaş giderken Mevlüt, öndeki arabada amcam ve yanındaki Ramazan isimli kişiye gördü. Bana durmamı söyledi. Arabada Mevlüt\'e ait bir tüfek vardı. Mevlüt, birden arabadaki tüfeği aldı. Ben de onun elinden zor da olsa tüfeği aldım. Mevlüt koşarak amcamın yanına gitti. Ramazan\'a saldırdı. Allah’ın işi midir, nedir ben de tüfeği alarak onların yanına doğru koştum. Tüfeğin dipçiğiyle Ramazan\'ın sırtına vururken, o sırada tüfek yere düşüp ateş aldı. Ben \'Vurulan var mı?\' diye bağırdım. Mevlüt \'Bacağımdan vuruldum\' dedi. Ben hemen arabayla hastaneye götürdüm. Sabah akşam beraberdik. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu. Vurmak gibi bir kastım asla yoktu. Pişmanım\" dedi.

Davaya katılan Mevlüt Acar\'ın eşi Şükriye Acar ise \"Bekir Acar eşimi bilerek vurdu. 2 çocuğum öksüz kaldı. Şikayetçiyim\" dedi.

Dava, tanıkların da dinlenmesinin ardından ertelendi.



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