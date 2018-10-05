Cinayet sanığı ifade değiştirdi, arkadaşı tahliye oldu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de ağır yaralandığı olayla ilgili davada hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklardan Ece Ayşe Yalçın (20) ifadesini değiştirince, arkadaşı Ahmet İlter (23) tahliye edildi.

Olay, geçen 10 Ocak\'ta Abdülvahabi Gazi Mahallesi Çağlayan Sokak\'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan Ece Ayşe Yalçın, Kerem Yanardağ (18), Doğukan Çetintaş ve Ahmet İlter isimli arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışma evin dışında da devam etti. Ece Ayşe Yalçın, sokak ortasında Yanardağ ile Çetintaş\'ı bıçakla yaraladı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Kerem Yanardağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Ece Ayşe Yalçın ile onun verdiği ifade doğrultusunda Ahmet İlter, \'cinayet\' suçlamasıyla tutuklandı.

İFADE DEĞİŞTİRİNCE ARKADAŞI TAHLİYE OLDU

\'Kasten öldürme ve yaralama\' suçlamasıyla haklarında dava açılan sanıklar Ece Ayşe Yalçın ve Ahmet İlter, bugün Sivas 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada ilk olarak tanık beyanları okundu. Daha sonra söz alan sanık Ece Ayşe Yalçın, soruşturma aşamasında verdiği ifadeyi değiştirdi. Ece Ayşe Yalçın diğer tutuklu sanık Ahmet İlter\'in maktule karşı hiçbir eyleminin bulunmadığını, ona sinirlendiği için Kerem Yanardağ\'ı, Ahmet\'in öldürdüğünü söylediğini, ancak bundan dolayı vicdan azabı duyduğunu ve doğruları anlatmaya karar verdiğini söyledi. Ece Ayşe Yalçın, şöyle dedi:

\"Tanık beyanlarına söyleyeceğim bir şey bulunmuyor. Bir önceki ifadem tam olarak gerçekleri yansıtmıyor. Kerem üzerime doğru gelince hedef gözetmeksizin bıçağı salladım. Bıçak maktule isabet etti. Daha sonra olay yerinden diğer sanık Ahmet ile oradan uzaklaştık. Ahmet o sıra kollarımdan tutarak zorla beni öpmeye çalıştı. Ben de Ahmet\'in bu davranışına sinirlendim ve beni bu ortamlara sürüklediği için ona kızgın olduğumdan Kerem\'i, Ahmet\'in bıçakladığını söylemiştim. O beyanlarım doğru değil, gerçeği yansıtmıyor. Sanık Ahmet\'in maktule karşı herhangi bir eylemi olmadı. Vicdan azabı duyduğum için bunları anlatmaya karar verdim. Ben Kerem\'e doğru bıçağı salladığımda Ahmet yanımızdaydı ancak hiçbir şey yapmadı. Kerem\'e karşı bir eylemi olmadı.\"

Diğer sanık Ahmet İlter ise Ece Ayşe Yalçın\'ı 2 yıldır tanıdığını ifade ederek, \"Birçok defa aynı ortamlarda alkol aldık. Maktul Kerem benim çok samimi arkadaşımdı. Ben Kerem\'e karşı herhangi bir eylemde bulunmadım. Böyle bir suçlamayla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Gerçeklerin ortaya çıkacağını düşünüyorum\" dedi.

İfadelerin ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Ahmet İlter\'in yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine, Ece Ayşe Yalçın\'ın da tutuklunun halinin devamına karar verdi. Ayrıca maktuldeki bıçak yarasının tek başına öldürmeye yeterli olup olmadığının anlaşılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndan rapor alınması kararlaştırılarak duruşma ertelendi.



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