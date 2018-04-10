Cinayet sanığı: Eşimle mal paylaşımı anlaşmazlığına düştük

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, eşi Hüsniye Bilgi\'yi (62) bıçaklayarak öldüren Mehmet Bilgi’nin (75) ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Mehmet Bilgi eşiyle mal paylaşımı konusunda anlaşmazlığa düştüklerini belirterek, \"Eşimin benden istediği parayı temin etmek için bankaya gittim ama yaşım nedeniyle kredi vermediler\" dedi.

Olay, geçen yıl Eylül ayında Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya Sokak\'ta, Bilgi çiftinin yaşadığı evde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun zamandır mal paylaşımı kavgası olan Mehmet Bilgi ile üçüncü evliliği olan eşi Hüsniye Bilgi yine aynı konu nedeniyle tartışmaya başladı. Önceki evliliklerinden 3’er çocukları olan çiftin tartışmaları bir süre sonra kavgaya dönüşürken Mehmet Bilgi, Hüsniye Bilgi\'yi vücudunun 6 yerine ekmek bıçağını saplayarak öldürdü. Olayın ardından Mehmet Bilgi tutuklandı.

\'MAL PAYLAŞIMI ANLAŞMAZLIĞINA DÜŞTÜK\'

Sanık Mehmet Bilgi\'nin Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Mehmet Bilgi savunmasında, eşiyle güzel bir evliliklerinin olduğunu, ancak daha sonra mal paylaşımı konusunda anlaşmazlığa düştüklerini ifade ederek, \"Evlendikten sonra bana şunu ver, bunu ver demeye başladılar. Ben evlenirken dibini görmediğim suya giremeyeceğimi söyleyerek maddi vaatte bulunmamıştım. 3+1 daire ve para istediler. Oğlu ve kızı, eşimi doldurmaya başladılar. Eşim bir süre sonra beni maddi talepleriyle bunaltmaya başladı. 2016 yılında Borazanlar Mahallesi\'nde bulunan 50 metrekare arsayı ve Ömerler Köyü\'nde 500 metrekare araziyi ölünceye kadar bakmak akdiyle devrettim. Fakat hisseleri akit nedeniyle nakde çevirme imkânları bulunmadığını anladılar. Eşimin bundan sonra maddi talepleri artık dayanılmaz noktaya gelmişti. Bunun için savcılığa başvuruda bulundum ama savcılık bu konuda bir avukatla görüşmemin doğru olacağını söyledi. Eşimin benden istediği parayı temin etmek için bankaya gittim ama yaşım nedeniyle kredi vermediler\" dedi.

Olay günü de sabah saatlerinde eşiyle tapu dairesine gittiklerini belirten Mehmet Bilgi, \"Tapu dairesinde birtakım taşınmazları eşimin üzerine yapacaktık. Ancak, bunda sıkıntılar olacağı belirtildi ve en son eksik evrak nedeniyle Bolu Belediyesi\'ne gitmemiz söylendi. Eşim orada sinirlenerek evrakları fırlattı ve belediyeye gitmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine eve geldik. Evde \'Malın ne kadar kıymetli\' dedi ve eline geçirdiği bıçakla üzerime saldırdı. Ben kendimi korumaya çalıştım. Sonra da kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde eşimi kanlar içinde görünce hemen polise kendim haber verdim. Çok pişmanım\" diyerek kendini savundu.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



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