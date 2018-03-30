Cinayet sanığı baba ve oğluna, 12 yıl 6'şar yıl hapis cezası

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Necati Acar\'ı (33), eşiyle aşk yaşadığı iddiasıyla sol bacağından 10 kez bıçaklayarak öldüren Mustafa S.\'ye (36) ve babası Ali S.\'ye (68) \'kasten öldürme\' suçundan önce ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, suçu ağır tahrik altında işledikleri ve duruşmadaki iyi hallerinden dolayı sanıkların cezasını 12 yıl 6\'şar aya indirdi.

Olay, geçen 2 Temmuz\'da merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Anadolu Parkı\'nda meydana geldi. Bisiklet satış bayisi 3 çocuk babası Necati Acar, 4 yıl önce iş yerine çocuğuna bisiklet almak için gelen 2 çocuk annesi N.S. (30) ile tanıştı. İddiaya göre, daha sonra sosyal medya üzerinden görüşen Acar ile N.S. ilişki yaşamaya başladı.

ÇOCUĞUYLA EVİN ÖNÜNE GELDİ

Cinayetten bir gün önce N.S., iddiaya göre, Necati Acar\'a telefonla \'\'Ben bir hata yaptım. Huzurumuz kalmadı. Eşimden boşanmayacağım\'\' mesajı attı. Eşinden ayrılan Necati Acar ise mesajı alınca oğlu Y.A. ile birlikte N.S.\'nin evinin önüne gitti. Kapıyı, kadının eşi Mustafa Sezer açtı. Acar, N.S. ile görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Mustafa S., \"Bu konuyu parkta konuşalım\" dedi ve eşi N.S. ve babası Ali S.\'yi de yanına alarak, Necati Acar ile görüşmek için parka gitti.

BACAĞINDAN 10 BIÇAK DARBESİ ALMIŞ

Burada konuşan iki grup arasında kısa süre sonra kavga çıktı. Kavga sırasında Ali S., iddiaya göre Necati Acar\'ın elinden düşen bıçağı alıp, Acar\'a saldırdı. Sol bacağının 10 yerinden bıçak darbesi alan Acar, aşırı kan kaybına bağlı olarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

\'EŞİNİ VE SENİ ÖLDÜRÜRÜM\'

Konya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmada Necati Acar\'ın kendisine sürekli olarak \'Eşinden boşan. Seni ben alacağım\' dediğini ileri süren N.S., şunları söyledi:

\"Olay anında kavga ederken kayınpederim, Necati\'nin altındaydı. Necati elindeki bıçağı kayınpederimin göğsüne doğru götürdü. Daha sonra kayınpederim Necati\'nin kolunu büktü ve bıçağı Necati\'nin bacağına doğru sapladı. Bu sırada bıçak halen Necati\'nin elindeydi. Eşim de Necati\'nin tişörtüne asılmış onu kaldırmaya çalışıyordu. Ben Necati\'nin üzerindeki kanı görünce olay yerinden uzaklaştım. Daha sonra ne olduğunu bilmiyorum. Necati sürekli olarak beni \'Eşinden boşan. Yoksa seni de, eşini de öldürürüm\' diye tehdit ediyordu. Daha önce eşime boşanmak istediğimi söylediğimde, çok normal karşıladı.\"

12\'ŞER YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davanın son duruşmasında tutuklu sanıklar hazır bulundu. Ali S. son savunmasında, \"Biz o gün oraya konuşmak için gitmiştik. Bu olayı bilerek yapmadım. Öldürme niyetim yoktu. Zaten öldürecek olsam daha önceden yapardım. Arabulmak için oraya gittim. Keşke hiç gitmeseydim. Çok pişmanım\" dedi.

Ardından söz alan oğlu Mustafa S. ise \"Eşim ve iki çocuğum zor durumdalar. Ailem mağdur durumda. Önce Allah\'a sonra yüce mahkemenize güveniyorum. Tahliyemi talep ediyorum\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Ali S. ile oğlu Mustafa S.\'ye, \'kasten adam öldürme\' suçundan önce ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet, suçun ahır tahrik altında işlendiğine kanaat getirip, sanıkların mahkemedeki iyi halinden dolayı da cezayı 12\'şer yıl 6 ay hapis cezasına indirdi.



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