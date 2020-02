Cinayet sanığı, arkadaşına 'FETÖ'cüler babamı öldürdü' diye mesaj göndermiş

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, babası Hüseyin Doğru\'yu (60) döverek, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süleyman Doğru (37), ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme başkanı, duruşmada Doğru\'ya, arkadaşına gönderdiği \'FETÖ\'cüler babamı öldürdü, suçu benim üzerine atmaya çalışıyorlar\' mesajını sordu. Doğru ise bu mesajı yazdığını kabul etti.

Olay, 14 Ağustos\'ta, Kepez ilçesine bağlı Zafer Mahallesi\'nde meydana geldi. Hüseyin Doğru, çocukları tarafından evinde ölü bulundu. Tartışma sonrası babasını döverek, öldürdüğü iddia edilen Süleyman Doğru, gözaltına alındı. Doğru, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Süleyman Doğru, ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Doğru ile kardeşleri ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında, babasını öldürmediğini öne süren Süleyman Doğru, olay günü Hüseyin Doğru\'nun, evine geldiğini ve aralarında başlayan tartışma sonrası dışarı çıkarak, sitenin bahçesinde bir süre dolaştığını belirtti. Doğru, geri döndüğünde babasını yerde kanlar içinde yatarken gördüğünü ileri sürdü. Sağlık ve polis ekiplerine haber vermesi gerektiğini, ancak kendisinin suçlanacağını düşünerek, bunu yapmadığını aktaran Doğru, \"Her şey, beni suçlu gösterir nitelikteydi. Aksine şahitlik edecek hiçbir şahit yoktu. Evden çıkıp, çarşıya gittim. Daha sonra amcamın kızını arayarak, babama bakması için eve gönderdim\" diye konuştu.

\'FETÖ\'CÜLER BABAMI ÖLDÜRDÜ\' MESAJI

Mahkeme başkanının, \'FETÖ\'cüler babamı öldürdü, suçu benim üzerine atmaya çalışıyorlar\' diye arkadaşına mesaj gönderdiğini hatırlatması üzerine Süleyman Doğru, \"Evet doğru, attım\" dedi. Ekonomik durumu iyi olmadığı için babasının yanında kalmak istediğini, bu nedenle aralarında birçok tartışma çıktığını belirten Doğru, \"Ben Mersin\'de yaşıyordum. Antalya\'ya gelerek yanlarında kalmak istiyordum. Kardeşlerim beni istemediğinden babamla tartışıyorduk. Ayrıca babam, bana her ay 500 lira harçlık gönderiyordu; göndermediği zaman aramızda tartışma oluyordu\" diye konuştu.

KARDEŞLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Ağabeylerinden şikayetçi olduklarını ve davaya katılmak istediklerini belirten Süleyman Doğru\'nun kardeşleri, sanığın olaydan birkaç ay önce babasını bıçakla kovaladığını ve bunun üzerine savcılığa giderek, şikayet ettiklerini anlattı. Tanık olarak dinlenen Doğru\'nun damadı ise sanığın, yaklaşık 4 yıl önce kayınpederini darbederek, yaraladığını iddia etti.

Doğru kardeşlerin avukatı ise mahkemeye, sanığın olaydan önce sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı iddia edilen \'Kusursuz bir cinayet\', \'Şimdiden hazırlanın\', \'Olacaklardan ben sorumlu değilim, her şeye son vereceğim\' paylaşımlarının çıktısını sundu.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

