-CİNAYET SANIĞI 50 KİŞİYE TAHLİYE ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - ''Adam öldürme'' suçlarının temyiz incelemesini yapmakla görevli Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) tutukluluk süresini belirleyen 102. maddesinin 31 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından toplam 50 cinayet sanığının 5 yıllık azami tutukluluk süresi dolduğu için tahliyesine karar verdi. Daire, CMK'nın 102. maddesinin yürürlüğe girdiği gün, ''Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçemez'' hükmü gereğince 5 yıllık süreyi dolduran 37 sanığın tahliyesine karar verdi. İncelemelerini dün de sürdüren 1. Daire heyeti, toplam 50 sanığı tahliye etti. Tahliyeleri değerlendiren Yargıtay 1. Daire Üyesi Salih Zeki İskender, CMK'nın 102. maddesinin yürürlük tarihinin 1 yılı öncesinde, bu kapsama girebilecek dosyaları tespit ettiklerini ve yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi. Dosyaların 1 yıllık süreçte titizlikle tarandığını, bu süreçte sonuçlandırılan dosya sayısının 9 bin olduğunu belirten İskender, tahliye sürelerine ilişkin düzenleme yürürlüğe girmeden önce, çete, müebbet gibi kritik dosyaları sonuçlandırmaya çalıştıklarını anlattı. Çete sanıkları ve müebbet hapis cezasına çarptırılan cinayet sanıklarının dosyalarına 1 yıllık süreçte öncelik tanınarak karar verilmeye çalışıldığını ifade eden İskender, ''Sadece adam öldürme suçlarına bakan bir dairede 50'ye yakın tahliye çıkması çok abartılacak bir şey değil. 1 yıl öncesinden çalışıldı ve binlerce cinayet sanığının tahliyesi önlendi'' diye konuştu. Yargıda davaların geç sonuçlanması, 5 yılda cinayet davalarında karar verilememesi konusunda yapılan eleştirilerin haklı olduğunu söyleyen İskender, ''Ancak hep yargı suçlanıyor. Yargının iş yükü, alt yapı sorunları var. Yan kuruluşlar tam çalışmıyor. Adli tıpta bir dosya 2 yıl bekliyorsa yargıç ne yapsın. Bu bir alt yapı sorunudur. Yargıyı suçlamak yerine, alt yapının düzeltilmesi gerekiyor. Biz gece gündüz çalışıyoruz'' dedi.