Cinayet romanı yazarı cinayetten tutuklandı

Çinli cinayet romanı yazarı Liu Yongbiao, 4 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

“Günahkar sır” romanının yazarı Yongbiao’nun 29 Kasım 1995’te ülkenin doğusundaki Huzhou’da bulunan bir pansiyona hırsızlık için girdiği, pansiyon sakinlerinden birinin Yongbiao ve yanındaki diğer erkeğe karşı koymaya kalkınca öldürüldüğü bildirildi. Yongbiao ve diğer hırsızın cinayeti gizlemek için maktulün 13 yaşındaki torunuyla pansiyonu işleten çifti de öldürdüğü belirtildi.

Evrensel'in haberine göre, polis Xu Zhicheng, katillerle kurbanları arasında bağlantı bulamadıkları için soruşturmanın durduğunu ancak cinayetlerden 22 yıl sonra ana şüpheli olarak Liu ve 64 yaşındaki Wang’a ulaşıldığını söyledi. DNA teknolojisindeki gelişmelerin ikilinin yakalanmasında rol oynadığı aktarılırken The Chinese Daily, soruşturma kapsamında 60 bin parmak izinin analiz edildiğini belirtti.

Yazarın kendisini gözaltına almak üzere evine giren polisleri “Uzun süredir sizi bekliyordum” sözleriyle karşıladığı ifade edildi. Liu Yongbiao’nun eşine işlediği suçlara ilişkin bir mektup yazdığı ve yakalanmasının ardından “Nihayet uzun süredir yaşadığım manevi eziyetten kurtuluyorum” dediği belirtildi.

Liu Yongbiao'nun 2013 yılında Çin Yazarlar Derneği'ne girdiği bildirildi.

Benzer bir örnek: Klınkhamer

The Guardian'ın haberine göre cinayet romanı yazarlarının cinayet işlemesine bir başka örnek de Hollandalı Yazar Richard Klinkhamer. 1991’de eşi Hannelora ortadan kaybolan Klinkhamer, bir yıl sonra yayıncısına eşini öldürmek için yedi yolu anlatan bir roman yazma teklifiyle gitmiş ancak bu öneri kabul edilmemişti. 9 yıl sonra Hannelore’nin iskeleti Klinkhamer’in eski evinin altında bulunmuş ve yazar suçunu itiraf etmişti.