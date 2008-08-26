Cinayet nedeni ‘gizli aşk’ ve ‘şantaj’

Bolu'da pazartesi günü sabaha karşı evinde kalbinden bıçaklanarak öldürülen CHP'li İl Genel Meclisi üyesi 56 yaşındaki Fahrettin Tanyar cinayetinin altından ‘gizli aşk’ çıktı. ‘Tasarlayarak adam öldürmeye iştirak’ suçlamasıyla tutuklanan eşi 44 yaşındaki Serap Tanyar, nöbetçi mahkekemede verdiği ifadesinde eşini öldürtme niyeti olmadığını iddia etti.

Serap Tanyar,sevgilisi 38 yaşındaki Mehmet Çiçek'in kendisinden para sızdırmak için gece eve geldiğini, onunla tartışırken uyanan eşinin uyandığı, çıkan kavgada sevgilisinin koşup mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini öldürdüğünü söyledi. Mehmet Çiçek aranırken, cinayeti iki sevgilinin planladığını düşünen polis, Serap Tanyar'ın şeker hastası olan eşi Fahretin Tanyar'a 3 gün şekeri fazla yiyecekler verdiği bilgisine de ulaştı.



Katil eve gelmiş



Kentte geniş yankı uyandıran İl Genel Meclesi üyesi Fahrettin Tanyar cinayetindeki sır perdesi aralanmaya başlandı. Bolu Avcılar Kulübü’nün başkanlığını da yapan ve gıda malzemeleri satan bir işyeri bulunan Fahrettin Tanyar’ı, Karacasu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde memur olarak çalışan eşi Serap Tanyar’ın bir süredir ilişkide olduğu ve gece evine gelen Mehmet Çiçek’in öldürdüğü ortaya çıktı.



Cinayetin ardından polise verdiği ilk ifadesinde olay anında banyoda olduğunu ve çocuklarının bağırması üzerine çıktığında kaçan 2- 3 kişi gördüğünü söyleyen Serap Tanyar’ın çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis soruşturmayı derinleştirdi.



CİNAYET PLANINI BİRLİKTE YAPMIŞLAR



Polisin yaptığı araştırmada, Serap Tanyar'ın Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde yaşayan Mehmet Çiçek’le ilişkisi olduğu belirlendi. Mehmet Çiçek'in olaydan önce 4 kez Bolu’ya gelerek Serap Tanyar ile bir otelde buluştukları, cinayetten 3 gün önce yine Bolu’ya gelerek sevgilisiyle bir araya geldiği ve Fahrettin Tanyar’ı öldürmek için plan yaptıkları bilgisine ulaşıldı.



Şekerden öldürecekti olmadı...

İddiaya göre Serap Tanyar, şeker hastası olan Fahrettin Tanyar’a son 3 gün boyunca şekeri fazla olan yiyecekler verdi. Olay günü akşam şekeri yükselerek hastaneye kaldırılan Fahrettin Tanyar, tedavisinin ardından taburcu edildi. Serap Tanyar, gece eşi ve çocukları uyuduktan sonra ise eve gelen sevgilisini içeriye aldı. Bu sırada uyanan Fahrettin Tanyar, Mehmet Çiçek'le boğuşmaya başladı. Mehmet Çiçek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Tanyar’ı kalbinden bıçakladı. Olaya hırsızlık izlenimi vermek için de yatak odasındaki dolapta bulunan 2 av tüfeğini alarak kaçtı.



Polis, Serap Tanyar’ın sevgilisiyle internette ‘msn’ üzerinden yazıştığını saptarken, evindeki bilgisayara da el koydu.



“PARA İSTEMEK İÇİN EVE GELMİŞ”



Evden alınan 2 av tüfeğinin, dün sabah saatlerinde Tanyar’ın evine 150 metre uzaklıktaki parkta bulunmasının ardından adliyede yeniden sorguya alınan Serap Tanyar, ‘Tasarlayarak adam öldürmeye iştirak’ suçlamasıyla tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan Serap Tanyar Bolu Kapalı Cezaevi’ne konulurken, mahkemede verdiği ifadesinde eşini öldürtmek gibi bir niyetinin olmadığını öne sürdü.



İfadesinde, Mehmet Çiçek ile uzun süredir birlikte olduklarını kabul eden Tanyar şunları anlattı:



“Olay günü Mehmet Çiçek beni Bolu’dan sabit bir numaradan aradı. Paraya sıkıştığını ve kendisine para ayarlamamı istedi. Ben de paramın olmadığını ve para veremeyeceğimi söledim. Israrla çok sıkışık olduğunu, para ayaralamazsam gece eve gelerek olay çıkaracağını söyledi. Ben de gece yatarken, gelip apartmanın önünde olay çıkaracağını düşünerek, bina kapısını açık bıraktım. Gece 01.30 sıralarında cep telefonumdan beni aradı. Daierinin kapısını açmamı istedi. Kapıyı tam açmadan araladım. Ayağını kapı aralığına sokarak eve girmek istedi. Eşim ve çocuklarımın içeride olduğunu söyleyerek eve giremeyeceğini söyledim. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Bu sırada eşim uyandı. Mehmet hızla kapıyı açıp mutfağa koşarak, aldığı ekmek bıçağı ile eşimin üzerine yürüdü. Yatak odasının kapısının önünde boğuştular. Eşimi yatağın üzerine itekleyerek bıçakladı. Sonra da kaçtı. Korkumdan banyoya giderek çığlık attım. Bu sırada kızım da uyandı ve ağlamaya başladı. Sonra da komşularımız geldi.”



Polis, Çorlu’da olduğunu tesbit ettiği Mehmet Çiçek’i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



