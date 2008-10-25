Cinayet izletip mallarını aldılar

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde, son iki ay içerisinde iki kişiyi boğazını bıçakla keserek öldüren ve bu cinayetleri izlettikleri işadamlarının mallarına tehditle ortak olan şebeke çökertildi.

Papa'ya suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca'ya destek için 1997 yılında Malta Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağını kaçıran Nusret Akmercan'ın liderliğini yaptığı çetenin aynı yöntemle Türkiye'nin başka yerlerinde de birçok cinayet işlediği tahmin ediliyor.



Kuşadası'nda bir matbaada işçi olarak çalışan Hüsreddin Özçelik'in yaklaşık 2 ay önce kaybolması polisi harekete geçirdi. Özçelik'in Kuşadası'nda bir otel odasında öldürüldüğü bilgisine ulaşan polis şüpheliler Nusret Akmercan, M.K.K., S.Y. ve O.A.'yı takibe aldı.



Soruşturma gizlilikle yürütülürken, bu kez de İzmir'in Tire İlçesi'nden Kuşadası'na çalışmak için gelen ve bir markette temizlik görevlisi olarak işe başlayan Gürkan Yılmaz'ın ortadan kaybolduğu belirlendi. Polis, Yılmaz'ın kaybolduğu gün 4 şüpheliyle görüştüğünü MOBESE kameralarıyla tespit edince, operasyonu başlattı. İki soruşturmayı birleştirip, Kuşadası ve İstanbul'da bir ev, otel ve işyerlerine eşzamanlı baskın yapan polis, çete lideri olduğu belirlenen Nusret Akmercan ile M.K.K., S.S., A.A., M.A., Y.B. ve G.O.'yu Kuşadası'nda, S.Y.'yi de İstanbul'da gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 18 mermi, uyuşturucu haplar, vekaletnameler ve 55 bin YTL nakit para ele geçirildi.



Çete elemanlarından birinin İstanbul'da hırsızlık suçundan arandığı, 4'ünün ise ‘adam kaçırma’, ‘yağma’ ve ‘gasp’ suçlarından sabıkaları olduğu tespit edildi.



Boğazları bıçakla kesilerek öldürülen Gürkan Yılmaz ile Hüsreddin Özçelik'in cesetleri gömüldükleri yerden çıkarılarak incelemeye alındı. Çete üyelerinin, cinayetleri korkutmak istedikleri bazı işadamlarının gözleri önünde işlediği ve mallarına ortak olma amacını taşıdığı belirlendi.



Canlı izlettiler



Sorgulara yansıyan ifadelere göre, çete elemanları önce Kuşadası'nda iki deri dükkanı olan bir işadamını ağına düşürdü. Kimsesiz olduğunu tespit ettikleri Hüsreddin Özçelik'i kandırarak bir otelin bodrumuna götürdü. İşyeri sahibini otele çağırıp hiç tanımadığı Özçelik'le yüzleştiren çete elamanları, “Bu adam seni tehdit ediyordu değil mi?” diyerek acımasızca bıçaklamaya başladı. Dehşet içerisinde kalan işadamı daha ne olduğunu anlayamadan çete elemanları Hüsreddin Özçelik'in boğazını keserek öldürdü. İşadamına olayı kimse söylememesi yönünde tehditte bulunan çete elemanları 160 bin YTL'sine de el koydu.



Bu olaydan bir süre sonra ise restoran işletmecisi bir işadamını ağına düşüren çete üyeleri, bu kez bir markette temizlikçi olarak çalışan Gürkan Yılmaz'ı kurban seçti. Çete lideri Nusret Akmercan'ın evine götürülen Yılmaz, banyoya kapatılırken, aynı yere getirilen işadamlarının gözleri önünde Gürkan Yılmaz da aynı yöntemle katledildi.