Cinayet hükümlüsü, izinli geldiği evinde annesi için taziyeleri kabul etti

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde cinayetten müebbet hapis cezasına hükümlü Doğan Demirci, annesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri altında evine getirildi. Demir, taziyeleri kabul ettikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevi aracına götürüldü.

İznik ilçesinde 2013 yılında Zeki Dursun (26) cinayetinde, R.D ve M.D ile birlikte ağırlaştırlmış müebbet hapse mahkum edilen Doğan Demirci, dün hayatını kaybeden annesi Nezahat Demirci\'nin taziye evine getirildi. Yattığı Balıkesir Kapalı Cezaevi\'nden cezaevi aracı ile Mahmut Çelebi Mahallesi’ndeki evine getirilen Demir, ailesiyle görüşüp, taziyeleri kabul etti. Yaklaşık 1 saatlik görüşme sırasında jandarma ile polis evin bulunduğu sokağı giriş ve çıkışlara kapattı. Ziyaret sonrasında Doğan Demirci, cezaevi aracına bindirilip Balıkesir Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.



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