Cinayet gibi kazanın cezası bol oldu

T24- Samsun'da düğün dönüşü meydana gelen ve 11 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili dava sonuçlandı.







Duruşmada tutuklu minibüs sürücüsüne 12 yıl 6 ay, kamyon sürücüsüne 4 yıl 2 ay, minibüs sahibine ise yalan beyandan 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Minibüs sürücüsü, duruşma sonunda "Seni çıkınca yaşatmayacağım" diyerek minibüs sahibine saldırdı.



Samsun'un Atatürk Bulvarı'nda yaklaşık 10 ay önce düğünden dönenlerin bulunduğu minibüse bir kamyonun çarpması sonucu 11 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili davaya Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar kamyon sürücüsü Ahmet Coduroğlu ve minibüsü kullandığı iddia edilen Abdullah Baş ile daha önce minibüsü kullandığı iddiasıyla tutuklanan, ancak bazı yaralıların ifadesi sonrasında tahliye edilen Kamil Kuşçulu, ölenlerin yakınları ve olay günü yaralanan bazı kişiler katıldı.



Minibüs sürücüsü tutuklu sanık Abdullah Baş ile kamyon sürücüsü Ahmet Coduroğlu üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Suçsuzuz tahliyemizi istiyoruz" dediler. Mahkeme heyeti 11 kişinin öldüğü 10 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili olarak minibüs sürücüsü Abdullah Baş'a 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek ehliyetine 3 yıl el konulmasına karar verdi. Kamyon sürücüsü Ahmet Coduroğlu'na ise 4 yıl 2 ay hapis cezası alırken ehliyetine de ve 1 yıl 6 ay el konulmasına karar verildi. Tutuksuz yargılanan minibüsün sahibi Kamil Kuşçulu ise, olay sonrası yalan beyanda bulunmak suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Duruşma sonunda tutuklu sanık Abdullah Baş, minibüsün sahibi Kamil Kuşçulu'ya "Beni yaktın. Çıkınca seni yaşatmayacağım" diyerek saldırdı. Tutuklu sanık, jandarma ve polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.