Cinayet gerekçesi: Bana hiç aşkım demedi

Geçen çarşamba günü Narlıca Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli, evli ve iki çocuk babası Dr. Cengiz Ünal ile olay yerinden 500 metre uzaklıktaki 3 katlı binanın 2’nci katında oturan evli ve 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Semra Ok, 10 dakika arayla öldürüldü.

Aynı tabancayla öldürüldüğü anlaşılan Ünal ile Ok’un cep telefonlarında birbirlerine gönderdikleri mesajlar saptanınca cinayetin ‘aşk cinayeti’ olabileceği üzerinde duruldu.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre Semra Ok’un kayıplara karışan inşaat işçisi eşi 40 yaşındaki Mehmet Natyullah Ok aranmaya başlandı. Dr. Cengiz Ünal’ı son gönderilen mesajın da katil şüphelisi eş tarafından gönderildiği saptanırken, Semra Ok’un olaydan 1 hafta önce ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu da ortaya çıktı.

Dr. Cengiz Ünal’ın diş hekimi olan babasının muayenesinde çalıştığı da belirlenen Semra Ok’un katil şüphelisi eşi Mehmet Natyullah Ok, gece polisi telefonla arayarak teslim olacağını bildirdi. Sorguya alınan Ok ifadesinde şöyle dedi: “Eşimle söz konusu doktor arasında bir ilişki olduğunu, 23 Kasım’da mesajlarından öğrendim. Aramızda bu yüzden şiddetli bir kavga çıktı. Eşim ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Olayı duyan kayınpederim eve geldi. Konuyu kendisine anlattım. Bizi barıştırdı, hatta eşim bir daha görüşmeyeceğine dair babasının önünde Kuran-ı Kerim’e el bastı. Olay günü telefonla biriyle ‘aşkım’, ‘canım’ diye konuşuyordu. Şuurum döndü, onca yıllık evliyiz bir kez bile bana ‘aşkım’, ‘canım’ demedi.”