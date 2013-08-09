Cinayet fotoğrafı Facebook sayfasında

Amerika Birleşik Devletleri'nin(ABD) Florida eyaletinde gerçekleşen bir cinayet Facebook'ta yayınlandı.

31 yaşındaki Derek Medina, eşinin kanlı fotoğrafını üzerinde 'Huzur içinde uyu Jennifer Alfonso' yazılı bir notla, Facebook'ta paylaştı. Fotoğrafın altına eşini öldürdüğünü itiraf ettiği bir yorum yazan Medina, “Eşimi öldürdüğüm için hapse ya da idam cezasına mahkum olacağım. Hepinizi çok seviyorum ve özleyeceğim. Beni haberlerde izlersiniz” diye yazdı.



Ntvmsnbc.com'da yayımlanan habere göre, Medina, karısı tarafından yumruklandığını ve tacizlerine daha fazla katlanamadığını açıkladı.



Medina suçunu ailesine de itiraf ettikten sonra polise teslim oldu. Olay yerinde çiftin 10 yaşındaki kızı da bulundu. Yetkililer çocuğun fiziksel olarak zarar görmediğini belirtti. Medina verdiği ifadede, tartışma sırasında silahını çektiğini bu sırada eşinin onu terk etmekle tehdit ederek ve yumrukladığını açıkladı.



Facebook’ta fotoğrafın yüzlerce kişi tarafından paylaşılması tepki çekti. Daily Mail’in haberine göre, Medina evlilik ve aile üzerine yazdığı kişisel gelişim kitaplarını e-kitap formatından yayımlamıştı.