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Dünya

Cinayet duruşmasında papağanın sözleri delil olur mu?

Davada 48 yaşındaki Glenna Duram, 2015'te kocası Martin'i evin papağanının gözü önünde öldürmekle suçlanıyor

28 Haziran 2016 17:41

Michigan'da bir savcı ağzı bozuk bir papağanın sözlerinin bir cinayet davasında delil olarak kullanılıp kullanılmayacağına karar vermeye çalışıyor.

Davada 48 yaşındaki Glenna Duram, 2015'te kocası Martin'i evin papağanının gözü önünde öldürmekle suçlanıyor.

Maktulün yakınları, Bud adındaki gri papağanın çiftin tartışmalarına tanık olduğunu ve son sözlerini tekrarladığını iddia ediyor.

Detroit Free Press gazetesine konuşan Savcı Robert Springstead, papağanın sözlerinin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağından emin olmadığını, konuyu değerlendireceklerini söylüyor.

Glenna Duram kocasına beş el ateş edip öldürdükten sonra silahı kendisine çevirerek intihar girişiminde bulunmuştu.

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