Cinayet davasında tanık kız kardeşten 'cinsel istismar' iddiası

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da babası Şaban Kuru\'yu öldüren Ömer Ali Kuru\'nun (31) yargılandığı davada tanık olarak dinlenen sanığın kız kardeşi K.K. (30), babasının kendisine 5 yaşında cinsel istismar girişiminde bulunduğunu, 11 yaşında da istismar ettiğini iddia etti.

Korkuteli ilçesinde oturan Ömer Ali Kuru, geçen 7 Ağustos günü babası Şaban Kuru\'yu, kız kardeşi K.K.\'ye cinsel istismarda bulunduğu, annesi Hatice A.\'ya da şiddet uyguladığı gerekçesiyle av tüfeğiyle öldürdü. Ömer Ali Kuru\'nun yargılanmasına, Antalya 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Ali Kuru, şikâyetçiler Şaban Kuru\'nun kardeşleri Mevlüt ve Ramazan Kuru ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ömer Ali Kuru\'nun annesi Hatice A., eski eşinin kendisine fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet uyguladığını, bu nedenle boşandığını söyledi.

Eski eşinin, 1994 yılında 5 yaşında olan kızına cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen Hatice A., \"Kızıma cinsel istismarda bulunmaya çalışıyordu. O gün kızımı da alarak evden ayrıldım. Sonra şikâyetçi oldum. Hatta bu olaydan önce maktul bana öyle şiddet uyguluyordu ki, çıplak şekilde beni sokağa attığı da olmuştur\" dedi.

Kızına yaptıklarından dolayı eşinin cezaevinde yattığını, oğlunun da bu olaydan dolayı babasına tepkili olduğunu sözlerine ekleyen Hatice A., \"Bir gün eşim eve 17- 18 yaşlarında saf bir erkek çocuğu getirdi. Onunla benim gözümün önünde istismarda bulundu\" diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen Ömer Ali Kuru\'nun kız kardeşi K.K. ise babasının 5 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, bu nedenle uzun süre psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. K.K. ağlayarak verdiği ifadesinde, babasının kendisi ve annesini sürekli dövdüğünü belirterek, şunları anlattı:

\"Babam 5 yaşındayken hayal meyal hatırlıyorum bana istismarda bulunmaya kalkıştı. Cezaevinde çıktıktan sonra bana bakışları ve söylemleri değişti. Bana defalarca tacizde bulundu. İlk kez 11 yaşındayken de cinsel istismarda bulundu. Abim duymasın diye ağzımı, burnumu kapatarak eylemlerini gerçekleştirdi. Son girişiminde ağabeyimin odasına kaçtım. Onunla birlikte kapının arkasına odanın eşyalarını yığdım ve çıplak bir şekilde pencereden kaçtık. Komşunun çamaşırlarını alarak üzerime giydim. Bu olaylar nedeniyle psikolojik tedavi gördüm. Bence kendisi ölümden başka bir şeyi hak etmiyordu.\"

Şaban Kuru\'nun kardeşleri Ramazan ve Mevlüt Kuru ise tanık beyanlarını kabul etmediklerini, anlattıklarının yüzde 80\'inin yalan olduğunu iddia etti.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın tahrik altında babasını öldürdüğü gerekçesiyle bu kapsamda cezalandırılmasını talep etti. Duruşma ertelendi.