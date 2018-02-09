Cinayet davasında suçu birbirlerinin üzerine attılar

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Mahir Tılısbık\'ın (31) tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Behçet Özfırat (24) ve Atilla Yakut\'un (29), \'kasten adam öldürme\' suçundan Konya 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına başlandı. İki sanık, mahkemedeki savunmalarında birbirlerini suçladı.

Olay, geçen yıl 16 Temmuz günü saat 07.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi\'nde meydana geldi. Mahir Tılısbık, iddiaya göre, daha önceden tanıdığı Behçet Özfırat tarafından aralarında çıkan tartışma sonrası tüfekle vuruldu. Hastaneye kaldırılan Tılısbık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS KOVALAMACA SONUCU YAKALADI

Mahir Tılısbık\'ı vuran Behçet Özfırat ile yanındaki arkadaşı Atilla Yakut, olay yerinden kaçtıktan birkaç saat sonra otomobillerini Hurdacılar Sanayisi\'ne park edip, taksiyle uzaklaştı. Bu sırada bölgede devriye görevini yapan polis, şüphelileri fark edip peşlerine düştü. Özfırat ve Yakut, kısa süren kovalamaca sonucu merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Şeyh Ulema Recep Ağa Caddesi\'nde yakalandı.

AYRILDIĞI SEVGİLİSİYLE BARIŞMAYA GİTMİŞ

Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden Behçet Özfırat, ayrıldığı sevgilisi Elif T. (22) ile barışmak için arkadaşı Atilla Yakut\'u da yanına alarak, sevgilisinin misafir olarak kaldığı Hülya G.\'nin evine gittiğini söyledi. Burada Hülya G.\'nin birlikte yaşadığı Mahir Tılısbık\'ın, elinde palayla yanlarına gelerek, kendilerini rahatsız etmemelerini söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını öne süren Özfırat, Tılısbık\'ın palayla kendilerine saldırması üzerine otomobilden aldığı tüfekle ateş açtığını anlattı. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

\'ÇİÇEKÇİ OLDUĞUM İÇİN BIÇAK TAŞIRIM\'

Tutuklu sanıklar Behçet Özfırat ve Atilla Yakut\'un Konya 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına başlandı. Atilla Yakut, mahkemedeki savunmasında, Behçet Özfırat ile birlikte alkol aldıktan sonra Özfırat\'ın sevgilisinin bulunduğu mahalleye gittiklerini ve sabaha kadar evi bulmak için otomobille sokaklarda gezdiklerini belirtti. Otomobilde sızıp kaldığını belirten Yakut, \'\'Sabah ben araçta uyuyorken Mahir Tılısbık, Behçet\'i arayıp çağırmış. Arabayla oraya gittik. Ben o sırada araçta uyuyordum. Mahir beni uyandırdı. Mahir \'Gece neden evin önünde silah sıktınız?\' dedi. Ben de \'Burasının senin evin olduğunu bilmiyordum\' dedim. Mahir, tartışmaya devam ederken belinden döner bıçağı çıkardı. Bana doğru salladı ama bana değmedi. Beni kovaladı. Bu sırada Behçet arabanın arkasından tüfeği aldı. Ben tam tüfeği tutup \'Dur yapma\' diyecekken, silah patladı. Behçet bir kez sıktı. Daha sonra olay yerinden Behçet ile kaçtık. Benim Mahir ile aramda husumet yoktur. Olay sırasında üzerimde bıçak vardı. Çiçekçi olduğum için üzerimde her zaman bıçak taşırım\" dedi.

\'MAHİR AĞABEYİM GİBİYDİ, ONU ATİLLA VURDU\'

Polisteki sorgusunda Mahir Tılısbık\'ı kendisinin öldürdüğünü söyleyen Behçet Özfırat, duruşmada ise Atilla Yakut\'un vurduğunu ileri sürdü. Özfırat, poliste yalan ifade verdiğini belirterek, \'\'Mahir\'i, Atilla Yakut vurdu. Atilla bana, \'Benim infazım var. İnfazım yanar\' deyince suçu üstlendim ve o şekilde ifade verdim\'\' diye konuştu.

Elif T. ile 7 ay birlikte olduklarını belirten Özfırat, \'\'Mahir\'i tanırım, aramızda ağabey-kardeş ilişkisi vardı. Aramız çok iyiydi. Birlikte mangal da yapmıştık. Olaydan önceki gece Atilla ile geziyorduk. Alkol aldık. Elif\'i defalarca aramama rağmen telefonlarımı açmadı. Bunun üzerine olay yerine gidip Elif\'e sevdiğimi göstermek için havaya ateş ettim. Eve gitmeyip sabaha kadar gezdik. Daha sonra Mahir aradı. \'Gel bir görüşelim\' dedi. Olay yerine Atilla ile gittiğimde Mahir dışarıdaydı. Mahir bana Elif ile ilişkimizi sordu. Ben barışmak istediğimi söyledim. Mahir bana \'Ben Elif ile bir görüşeyim, seninle konuşmak isterse görüştüreyim\' dedi. Mahir eve gidip geldi ve Elif\'in görüşmek istemediğini belirtti. Ben o zaman \'gidiyorum\' dedim ve Mahir beni arabaya kadar götürdü. Mahir, bu sırada arabadaki Atilla\'yı gördü. Ben aralarında daha önceden husumet olup olmadığını bilmiyorum. Mahir, Atilla\'ya arabadan inmemesini söyledi. Atilla ineceğini belirtti. Mahir, Atilla\'ya \'Neden benim evimin oraya geliyorsun?\' dedi. Aralarında tartışma çıktı. Mahir belinden döner bıçağı çıkardı. Arabaya vurdu. Atilla\'yı da kovaladı. Ben bu sırada Mahir\'i korkutmak için tüfeği elime aldım. Atilla arabanın etrafından dolanıp tüfeği elimden aldı, Mahir\'e sıktı. Daha sonra olay yerinden ayrıldık. Benim bu ifadelerim doğrudur. Benim bir suçum yoktur\" dedi.

Mahkeme heyeti, ifadelerin ardından duruşmayı erteledi.



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