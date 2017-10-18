Cinayet davasında babaya 10, oğluna 25 yıl hapis cezası

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 39 yaşındaki Hamit Uyaner\'in bıçak ve baltayla öldürülmesi olayıyla ilgili 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu olarak yangılanan baba 48 yaşındaki Cem Yıldırım, \'adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan 10 yıla, oğlu 20 yaşındaki İsmail Özgür Yıldırım ise \'kasten adam öldürmek\' suçundan 25 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Olay, 13 ay önce İlkadım İlçesi Baruthane Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Cem Yıldırım ile Hamit Uyaner konuşmak için bir araya geldi. İkili arasındaki konuşma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Cem Yıldırım otomobilden aldığı baltayla Hamit Uyaner\'e 3 kez vurup yaraladı. Yaralanan Hamit Uyaner olay yerinden koşarak uzaklaşmak istedi. Olay yerinde olan ve yaralıyı takip eden Cem Yıldırım\'ın oğlu İsmail Özgür Yıldırım da yaralının vücuduna bıçakla vurdu. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde öldü. Olaydan sonra kaçan baba ve oğlu ise polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakkında \'adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan dava açılan Cem Yıldırım ile \'kasten adam öldürmek\' suçundan hakkında dava açılan oğlu İsmail Özgür Yıldırım bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyetine ifade veren Cem Yıldırım, \"Çok pişmanım. Barışmak amacıyla konuştum. Bana çok hakaret edince baltayla vurdum\" dedi. İsmail Özgür Yıldırım ise, \"Pişmanım. Böyle birşey olsun istemezdim. Zarar vermek amacıyla yanına gitmedim. Öğrenciydim sanık oldum\" dedi.

Sanık ifadesini tamamlayan mahkeme heyeti Cem Yıldırım\'ı \'adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan 10 yıl, İsmail Özgür Yıldırım\'ı ise \'kasten adam öldürmek\' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıp her iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.