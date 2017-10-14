 CİNAYET CEP TELEFONU MESAJLARI SAYESİNDE ÇÖZÜLDÜ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Fatih\'te Temmuz ayında sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Edip Çetin(31) cinayeti cep telefonunundaki mesajlar sayesinde çözüldü. Polis , Edip Çetin\'in saldırıdan önce, 160 bin lira alacağı için restleştiği, kavga edip, küfürleştiği arkadaşları tarafından öldürüldüğünü belirledi. Tekirdağ ve İstanbul\'da yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

CİNAYET KAMERALARDA

Fatih, Aksaray, Namık Kemal Caddesi üzerinde 4 Temmuz 2017 tarihinde sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda Edip Çetin, bir ciple gelen saldırgan tarafından çarpraz ateşe tutularak öldürülmüştü. Görgü tanıklarının ifadesine göre şüpheliler cinayetin ardından aynı araca binerek kaçmışlardı. Olay güvenlik kameraları tarafından da görüntülenmişti.

CEP TELEFONU MESAJLARI CİNAYETİN ÇÖZÜLMESİNİ SAĞLADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada öldürülen Edip Çetin\'in daha önceden hırsızlık suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındığını tespit etti. Maktülün telefonu incelendiğinde ise günlerdir 2 kişiyle mesaj yoluyla tartıştığı ortaya çıktı. Mesajlarda tarafların birbirlerini tehdit ettiği, zaman zaman kavga etmek için randevulaştıkları belirlendi. Aynı mesajlardan yaşanan kavganın Edip Çetin\'in 160 bin lira alacağı yüzünden meydana geldiği öğrenildi. Edip Çetin\'in tartıştığı kişilerinde hırsızlıktan daha önceden polis tarafından gözaltına alınan kişiler olduğu belirlendi.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Polis kimliklerini tespit ettiği kişileri yakalamak için Tekirdağ ve İstanbul\'da eş zamanlı operasyon yaptı. Tekirdağ, Kapaklı\'da yakalanan i Mehmet Nuri B.(20), Şener Y.(29), ile İstanbul\'da yakalanan Gökhan K.(22), İbrahim A.(33) ile Tolga G.(23), Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı.

3\'Ü TUTUKLANDI

Olayla ilgili yapılan soruşturmada şüphelilerin aralarındaki para meselesini çözmek için buluştukları bu sırada çıkan kavgada cinayetin işlendiği tespit edildi. Olayda silah kullananlardan biri olan Mehmet Nuri B.\'nin cinayet olayından 10 gün önce hırsızlık suçundan yatttığı cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet Nuri B., Şener Y. ile Gökhan K. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin adliyeye sevki



