Cinayet bıçağı mahkemeye getirilen metreyle ölçüldü

Yüksel KOÇ / iSTANBUL, (DHA) - ÇEKMEKÖY\'DE eşi Mavizer Sandık\'ı bıçaklayarak öldüren Kıyasettin Sandık\'ın yargılanmasına devam edildi. Olayda kullanıldığı öne sürülen 32 santimetre uzunluğundaki bıçak, duruşma salonunda Sandık\'a gösterildi. Sandık, cinayeti kendisine gösterilen bıçakla işlediğini söyledi.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Kıyasettin Sandık ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Haluk Azkın, Adli Tıp Kurumu\'ndan gelen raporu okudu. Raporda, sanığın akıl sağlığının cezai ehliyetini etkilemediği belirtiliyor.

CİNAYETTE KULLANILAN BIÇAK, METRE GETİRİLEREK DURUŞMA SALONUNDA ÖLÇÜLDÜ

Mahkeme Başkanı Haluk Azkın, mahkeme mübaşiri aracılığı ile emanette tutulan ve cinayette kullanıldığı öne süren bıçağın yanı sıra metre getirtti. Başkan Azkın, incelediği bıçağın mutfak bıçağı olduğunu belirterek metre ile bıçağı ölçmeye başladı. Kürsüden bıçağı ölçen Başkan Azkın, bıçağın namlu uzunluğunun 19, kabza uzunluğunun 13, toplam uzunluğunun da 32 santimetre olduğunu tutanağa yazdırdı.

CİNAYETİ GÖSTERİLEN BIÇAKLA İŞLEDİĞİNİ KABUL ETTİ

Başkan Azkın, bu işlemlerden sonra bıçağı sanığa göstererek, \"Cinayeti bu bıçakla mı işledin\" diye sordu. Sanık Kıyasettin Sandık da, olayda kullandığı bıçağın kendisine gösterilen bıçak olduğunu söyledi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada dinlenen tanık Efraim Bayyutmuş, Kurban Bayramı\'ndan 20 gün önce sanığın kendisini aradığını ve evine gelmek istediğini belirterek, \"Gece 01.00-01.30 arası bize geldi. Üstü başı yırtılmış, üzeri kan içindeydi. Çocuklarının kendisini dövdüğünü söyledi. Bir kaç gün sonra kardeşim Murat ile birlikte eve götürdük, eşiyle tartışmaya başladı. Anlaşamayacaklarını anlayınca Kıyasettin\'i bırakıp gittik\" dedi.

Tanık olarak dinlenen Murat Bayyuştum, Kıyasettin\'in çocukları tarafından dövüldüğünü görmediğini, eşiyle de geçinemediğini bildiğini söyledi.

Mahkeme, sanık Sandık\'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çekmeköy\'de 30 Eylül 2016 tarihinde eşi Mavizer Sandık ile tartışan Kıyasettin Sandık\'ın, eşini 6 yerinden bıçaklayarak yaraladığı, hastaneye kaldırılan Mavizer Sandık\'ın hayatını kaybettiği belirtiliyor. İddianamede şüpheli Kıyasettin Sandık\'ın, \"Eşini kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.