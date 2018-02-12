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 CİNAYET ANI KAMERADA: SURİYE'DEN BİRLİKTE KAÇTIĞI ARKADAŞINI 5 BİN LİRA BORÇ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

  Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) Çağlayan'da 5 bin lira borç verdiği arkadaşını, borcunu  ödemediği için öldürmekten aranan Suriye uyruklu Egıd Ahmat S

12 Şubat 2018 15:34

 

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
Çağlayan\'da 5 bin lira borç verdiği arkadaşını, borcunu  ödemediği için öldürmekten aranan Suriye uyruklu Egıd Ahmat S. (22) polis tarafından yakalandı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ
Çağlayan Mahallesi, Park sokakta 31 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda, savaştan kaçarak Türkiye\'ye geldiği öğrenilen Suriye uyruklu İsmail Zaza (21) sokak ortasında tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayın failinin İsmail Zaza\'nın Suriye\'den birlikte geldiği arkadaşı Eğıt Ahmat S., olduğu tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmada önceki gün Bahçelievler\'de bir eve baskın düzenledi. Baskında şüpheli Eğıt Ahmat S. gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde şüphelinin, arkadaşına 5000 lira borç verdiğini ayrıca cep telefonuna da emanet ettiğini ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen geri alamayınca aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik kamerasına yansıyan cinayet anı
-Zanlının adliyeye sevki

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