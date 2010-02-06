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Yaşam

Cinayet, 1100 gün sonra çözüldü

İzmir'de yalnız yaşadığı evde 2007'de bıçaklanarak öldürülen, emekli bankacı Leyla Toker'in cinayeti aydınlatıldı.

06 Şubat 2010 02:00

T24 - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yalnız yaşadığı evde 2007'de bıçaklanarak öldürülen, bir fabrikada müdürlük yapan emekli bankacı Leyla Toker cinayeti 1100 gün sonra aydınlatıldı. Cinayet zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Toker'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetti aydınlatmak için Toker'in, aile, iş ve özel yaşamını incelemeye aldı.

Kadının yaşadığı evin çevresi, alışveriş yaptığı yerler ve kullandığı güzergahlarda incelemelerde bulunan, komşuları, mahalle esnafı, dağıtıcılar ve hurdacılar dahil bine yakın kişinin ifadesine başvuran polis, evin yakınındaki bankaların güvenlik kamera görüntülerini de inceledi.

Kamera görüntülerinden apartmandan çıkan şüpheliyi tespit eden polis, görüntünün net olmaması nedeniyle eşkali belirleyerek araştırmayı bu yönde de sürdürdü. Olay yeri yakınlarındaki kahvehane, birahane gibi mekanlarda eşkale uyan kişileri inceleyen polis, olayın ardından bir kahvehanede, genelde parasız olmasına rağmen kumar oynayıp, yüklü miktarda para kaybeden F.Y'nin eşkale uyduğunu belirledi.

Toplanan bilgilerin ardından polis ekipleri, olayın basında yer almasının ardından gazeteleri telefonla arayarak cinayeti işleyen kişiyi tanıdığını ve para karşılığı bilgi verebileceğini söyleyen ve daha sonra buluşmaya gelmeyen kişinin de F.Y. olduğunu tespit etti.

Eldeki deliller üzerine F.Y. hakkında mahkemeden yakalama kararı çıkaran polis, sürdürdüğü takip sonucu zanlının İskenderun'a gittiğini ve burada bir kız arkadaşının olduğunu belirledi.

Farklı tarihlerde 3 kez İskenderun'a giden cinayet ekipleri, son olarak zanlının oto yıkamacılığı yaptığı bilgisine ulaşarak operasyon düzenledi. Polis, F.Y'yi gözaltına alırken, üzerinden olayda kullandığı sustalı bıçakta ele geçirildi. Adam öldürmenin yanı sıra, kasten yaralama, çocuğa cinsel istismar, gasp, hürriyeti tahdit gibi 9 ayrı suçtan arandığı ortaya çıkan F.Y'nin, üzerinde kimlik taşımadığı tespit edildi.

F.Y'nin işlediği cinayetin ardından sürekli telefon hattını değiştirdiği, farklı kişiler üzerine hat çıkardığı ve kimliğini gizlediği fark edildi.

Gözaltına alınan F.Y'nin ifadesinde, Toker'i tanımadığını, olay günü bankadan para çekerken gördüğünü, yaptığı alışveriş sonrası poşetlerini taşıma bahanesiyle evine kadar gittiğini, kadının kendisine harçlık vermek istediğini fakat cüzdanı almak isteyince aralarında itişme yaşandığını, bunun üzerine bıçakla kadını yaralayarak cüzdanı alıp kaçtığını söylediği öğrenildi.

F.Y, İskenderun'da sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, F.Y'nin annesinin Toker'in oturduğu apartmanda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki cam fabrikasının İthalat ve İhracat Müdürü olan emekli bankacı 54 yaşındaki Leyla Toker 13 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş, polis yaptığı araştırmada Toker'e ait cüzdanın alındığını belirlemişti.

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