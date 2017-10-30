Çınarcıklı taksicilerden eylem

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'nın Çınarcık İlçesi\'nde hizmet veren taksiciler, belediyenin 15 taksi için yaptığı ihaleye tepki gösterdi. Kendilerinin ilçeden atılmak istendiğini iddia eden taksiciler, araçlarının anahtarlarını belediyenin merdivenlerine bıraktı. Belediye Başkanı Avni Kurt ise yaz sezonunda nüfusu 300 bini bulan ilçede 8 taksi yetersiz kaldığı için ihale yaptıklarını, bunun da hukuka uygun olduğunu söyledi.

Çınarcık\'ta hizmet veren 8 taksici, belediyenin 15 taksi için ihaleye çıkmasına tepki gösterdi. Çınarcık Taksi Durağı\'nda gazetecilere açıklama yapan taksiciler, yapılan ihalenin de usulsüz olduğunu iddia etti. Taksicilerden Hamit Yıldız, \"Başkan\'la görüştük, \'Neden biz yokmuşuz gibi davranıyorsun?\' diye sorduk. O da \'Belediyeye para lazım\' diyerek bizi dikkate bile almadı. İhaleyi yaptı. İhalede de usulsüzlükler oldu. Buradaki insanlar ne yapacak? Bize adeta \'Burayı terk et\' diyor. Suç duyurusunda bulunduk. Mahkemeye verdik. Bir şekilde ekmeğimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yalova il olmadan önce bizim plakalarımız 34\'tü. İstesek şu an İstanbul\'da da görev yapabilirdik. Plakalarımız daha değerli olurdu ama biz yine de Çınarcık\'ı terk etmedik, burada kaldık. Şimdi Belediye Başkanı bize \'Ben 15 tane plaka getirdim. İhalesini yaptım, sattım. Şimdi siz burayı terk edin\' diyor. Biz nereye gideceğiz? Burada ayrımcılık yok mu?\" diye konuştu.

Çınarcık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdullah Gencer de ihalenin düzgün yapılmadığını iddia etti. Gencer, şunları söyledi:

\"Belediye Başkanı 30 senedir burada görev yapan taksicileri yok saydı. Burada 30 seneden beri bu insanlar hizmet veriyor. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre belediye ihale yapabilir, bunda sıkıntı yok. Sıkıntı; ihalenin düzgün yapılmadığı ve Çınarcık Şoförler Odası\'na kaydı olmayan insanların ihaleye girebilmesi. İhaleye Çınarcık Şoförler Odası Başkanını bile adam yerine koyup gözlemci olarak çağırmadılar. Bizim kızdığımız nokta bu.\"

\'ŞEFFAF OLARAK İHALESİ YAPILMIŞTIR\'

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt ise yapılanların hukuki olduğunu ve 100 taksiye kadar sayıyı artırma yetkisi olduğunu dile getirdi. Kurt, \"Biz kimseyi kovmuyoruz, kovmanın aksine biz herkesi buraya davet ediyoruz. Taksici esnafımız evet burada uzun yıllardır hizmet veriyor, hepsine teşekkür ediyoruz. Bizim kimseyi kovma şansımız yok ama artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğinin farkındayız. Özellikle de 1998 yılında İl Trafik Komisyonu\'ndan geçen ve sonuçta Yalova iline verilen belli sayıdaki taksi, il ve ilçelere verilen sayı var. Özellikle Çınarcık\'ın 77 T 500 ile 77 T 600\'e kadar 100 adet taksi kullanma hakkı verilmiş. Kanunlar da bu plaka olayını belediyeye bırakmış\" dedi.

Belediyenin hizmet için var olduğunu belirten Başkan Kurt, şöyle konuştu:

\"Taksici arkadaşlarımız belki yanlış anlamışlar ama bütün yaptıklarımız halkımız içindir. İlçenin nüfusu yaz sezonunda 300 bini geçiyor. Daha kaliteli hizmet etmek istiyoruz. Sonuçta şeffaf olarak ihale yapılmıştır. Geçimini şoförlükle sağlayan arkadaşlar, vergi levhası ve oda kaydı olanlara hak tanıdık. Taksi sayısını 8\'den 15\'e çıkarmak istedik. Buradaki hedef vatandaş memnuniyeti. Mevcut arkadaşlarımız Yalova taksi olarak burada hizmet veriyorlar. Kendilerini ihaleye davet de ettik. İhaleye katılmalarını bekledik ama kimse katılmadı. Keşke katılsalardı da girip alsalardı. Buradaki arkadaşlarımız Yalova taksi olarak görev yapıyorlar. Vergilerini de Yalova Belediyesi\'ne veriyorlar. Çınarcık\'la bağlantıları yok. Bugün turizm ilçelerinde taksi sayılarına baktığınızda 50\'nin altında olan yok. Bugün Çınarcık 300 bin nüfusa 8 taksi ile görev yapıyor. Bu Çınarcık için bir ihtiyaçtı ve biz bu ihtiyacı gidermek için böyle bir şey yaptık.\"

Taksiciler, Çınarcık Belediyesi Hizmet Binası önüne gelerek anahtarlarını bina girişindeki merdivenlere bıraktı.



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