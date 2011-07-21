-ÇINAR: DİLDE BİRİNCİLİĞİ BEKLİYORDUM İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - LYS Dil-3 puan türünde Türkiye birincisi olan Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesinden Arda Çınar, dilde birincilik beklediğini ancak sayısal tercih yapacağını belirterek, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okumak istediğini söyledi. Özel bir dersanenin Bakırköy Şubesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çınar, altyapısının yeterli olması dolayısıyla yıl boyunca 100 tane yabancı dil sorusu çözmediğini belirtti. Yurt dışında yüksek lisans yapmak istediğini ifade eden Çınar, ''Bunun için daha zamanım var, şimdi sadece bakıyorum'' dedi.