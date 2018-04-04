Çin / Zhu: Ticaret savaşının kazananı olmaz

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Nisan (DHA) – Çin Maliye Bakanı Yardımcısı Zhu Guangyao, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında Çin ve Amerika arasında çıkacak bir ticaret savaşının “iki tarafının da kaybedeceğini” söyledi. İşbirliğinin iki ülke için de en doğru seçim olacağını vurgulayan Zhu, Çin’in ABD ile ilgili sorunları yapıcı bir şekilde çözmek istediğini söyledi.

Zhu, Pekin’de yaptığı açıklamalarda Çin’in ABD’ye fikri mülkiyet hakları konusundaki baskılara yenilmeyeceğini vurguladı.

Guardian’da yer alan habere göre Zhu’nun açıklamalarının ardından ülkenin Dışişleri Bakanı da ABD’ye 1,300 ürünü kapsayan ve toplamı 50 milyar doları bulan ürünlere uygulamaya başlayacağını gümrük vergisini iptal etme çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanı Geng Shuang “Çin’i baskıyla veya tehditle teslim olmaya çalışanlar tarihte hiç başarılı olamadı, şimdi de olamayacak” dedi.

Çin’in bugün misilleme olarak açıkladığı gümrük vergisi uygulanacak ürünler listesinde soya, otomobil ve uçak da bulunuyor. Guardian haberine göre, Çin dünyanın en büyük soya fasulyesi ithalatçısı ve geçtiğimiz yıl ABD’deki çiftçilerden toplam 14 milyar dolar değerinde satın aldı. Yani ABD’de genelde cumhuriyetçi seçmenin yer aldığı tarım sektörü bu “dişe diş” ticaret savaşı misillemelerinden rahatsız olmaya başlayabilir.

Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang Shouwen ise son ek gümrük vergileri için ABD yönetimini suçlayarak “Şunu söylememiz gerekiyor, bu kararı almaya zorlandık. Aldığımız tepki sınırlı bir tepkidir” dedi.