Çin, yurtdışında yeni kömür santralleri inşa etmeyecek

Çin, küresel emisyonlarla mücadelede önemli olabilecek bir hamle olarak, yurtdışında yeni kömür santralleri inşa etmeyecek.

"Bir Kuşak, Bir Yol (BRI)" girişimi olarak bilinen altyapı projesi kapsamında Endonezya ve Vietnam gibi ülkelerdeki kömür projelerine fon sağlayan Çin, dünya Paris İklim Anlaşması hedeflerini karşılamaya çalışırken, kömür finansmanını sona erdirme baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Cumhurbaşkanı Şi Cinping, yıllık zirvede, "Çin, yeşil ve düşük karbonlu enerjinin geliştirilmesi konusunda gelişmekte olan ülkelere desteğini artıracak ve yurtdışında yeni kömür yakıtlı enerji projeleri inşa etmeyecek" dedi.

Şi daha fazla ayrıntı verilmedi, ancak bu hareket, Çin'in BRI girişimi kapsamında birçok gelişmekte olan ülkede kömür santrallerinin çoğalmasını sınırlayabilir.

Dünyanın en büyük sera gazı yayıcısı ve yerel enerji ihtiyaçları için büyük ölçüde kömüre bağımlı olan Çin, BRI ile çoğu gelişmekte olan olmak üzere birçok ülkede trenleri, yolları, limanları ve kömür santrallerini finanse etti.