"Çin yönetiminin Sincan'daki Uygurlara yönelik baskı politikalarını gözler önüne seren konuşmaların yer aldığı belgeler sızdı"

Çin’in Sincan bölgesindeki Uygurlara ve diğer azınlık grubuna yönelik baskı politikalarıyla bağlantılı Çin yönetiminin 2014 yılından konuşmalarının yer aldığı belgeler sızdırıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'da bulunan bağımsız halk mahkemesi "Uygur Mahkemesi"ne sızdırılan belgeler, mahkeme tarafından paylaşıldı. Belgelerde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2014 yılının nisan ayından üç konuşması da yer alıyor. Bazılarında “çok gizli” ifadesinin bulunduğu konuşmalarda, güvenlik, nüfus kontrolü, Uygur nüfusunu cezalandırma gerekliliği gibi konular yer alıyor.

Belgelerde, Çin Komünist Partisi’nin üst düzey liderliğinin Uygur’ların yeniden eğitilmesi, Sincan’daki Uygur ve Han nüfusu arasındaki dengesizliğin çözülmesi için yer değiştime planları yer alıyor.

Belgeleri doğrulamak üzere görevlendirilen Alman akademisyen Dr. Adrian Zenz, çok gizli kodlu belgelerin, Çin yönetiminin 2014 yılındaki talepleri ve Sincan’da gerçekten yaşananlar arasındaki bağlantıyı göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi. Zenz, belgelerin Çin yönetiminin uzun vadede kültürel soykırım işleme niyetini göz önüne serdiğini savundu.

Belgeler, Uygur Mahkemesi’ne dijital ortamda gönderildi. Öte yandan belgeler kaynağı korumak amacıyla tam sırada paylaşılmadı. Uygur Mahkemesi, ellerindeki belgelerden alıntılar, özetler ve analizleri paylaştı. Orijinal belgeler akademisyenler tarafından incelemeye alındı.

Sızan belgelerde yer alan bir konuşmasında Çin Devlet Başkanı Şi, “Bir Kuşak Bir Yol” projesinin istikrarlı bir iç politika ortamı gerektirdiğini söyleyerek Güney Sincan’daki durumlar kontrole alınmazsa Çin’in 21’inci yüzyıl için belirlediği büyük hedeflerinin tehlikede olacağını belirtiyor.

Xi’nin 2014’te yaptığı konuşma, saldırganların bıçaklarla 31 kişiyi öldürdüğü, 140 kişiyi yaraladığı saldırıdan sonra gerçekleşmişti. Pekin, saldırıdan Sincan’ı sorumlu tutmuştu.

Bir başka konuşmada Şi, nüfus oranı ve nüfus güvenliğinin uzun vadeli barış ve istikrar için temeli oluşturduğunu söylüyor. Şi’nin bu sözleri, daha sonra Sincan’da Han nüfusu oranının düşük olduğunu söyleyen bir yetkili tarafından alıntılanmıştı.

Başka bir konuşmada Sincan’ın parti sekreteri Chen Quanguo, bölgedeki “yeniden eğitme” tesislerinin uzun bir süre daha çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.