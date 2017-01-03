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BBC Türkçe

Çin yolcusu son yıldız Chelsea'den Oscar oldu

Chelsea'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Oscar, yeni takımı Şangay SIPG'de forma giymek için Çin'e gitti.

03 Ocak 2017 00:05

Chelsea'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Oscar, yeni takımı Şangay SIPG'de forma giymek için Çin'e gitti.

Çin ekibi, geçtiğimiz günlerde renklerine bağladığı 25 yaşındaki yıldız için 63 milyon dolar bonservis ücreti ödeyecek.

25 yaşındaki yıldız ise, bu transferden yılda 25 milyon dolar kazanacak.

Tottenham Hotspur'un eski teknik direktörü Andre Villas-Boas'ın çalıştırdığı Şangay SIPG'de, Porto ve Shakhtar Donesk'in eski yıldızı Hulk da forma giyiyor.

Çin Devlet Başkanı olan Xi Jinping'in Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapma hedefini açıklamasından bu yana ülkede futbol oyuncularına yapılan yatırımlar hız kazanmıştı.

Danışmanlık şirketi Deloitte'in raporuna göre, transfer harcamaları 2016 yılının kış döneminde 200 milyon doları aştı.

Çinli yatırımcıların ilgisi sadece futbolcularla sınırlı değil.

Haziran ayında İnter Milan'ın çoğunluk hissesinin Çinli Suning Grubu'na 307 milyon dolara satın almasının ardından, AC Milan da Çinli bir konsorsiyumun yaklaşık 700 milyon dolarlık teklifini kabul etmişti. Çinli yatırımcıların Manchester City, Atletico Madrid gibi Avrupa'nın devlerinde de hisseleri bulunuyor.

Çin liginin önde gelen ekiplerinden Shanghai Shenhua, Aralık ayında Boca Juniors'tan Carlos Tevez'i 32 milyon dolar karşılığında transfer etmişti.

Bu rakam, sponsor ve reklam gelirleri dışında tutulduğunda Tevez'i, dünyanın en fazla kazanan futbolcusu haline getiriyor.

Çin kulüpleri Türkiye'de forma giyen futbolcularla da yakından ilgileniyor.

Türkiye'den Ersan Adem Gülüm'ün yanısıra, milli takımın golcüsü Burak Yılmaz da Çin liginde forma giyiyor.

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