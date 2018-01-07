Çin yoksullukla mücadele için kırsaldaki milyonlarca kişiyi kent ve kasabalara taşıyacak

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 2020 itibariyle ülkede yoksulluğu sona erdirme hedefi kapsamında ülke kırsalda yaşayan milyonlarca vatandaşı kent ve kasabalara taşıyacak.

The Guardian’da yer alan habere göre Çin vatandaşların dev bir iç göç oluşturacağı hırslı plan dünyanın en nüfuslu ülkesindeki aşırı yoksullukla mücadele kapsamında gerçekleştirilecek.

Devlet Başkanı Xi Jinping’in önümüzdeki üç yıl içinde milyonlarca fakir ve kırsalda yaşamakta olan Çin vatandaşı kent ve kasabalardaki devlet destekli konutlara taşınacak ve yoksullukla bu şekilde mücadele edilecek.

Çin bu dev iç göç dışında, kredilerle, turizmle veya yerel otorite yetkililerinin fakir ailelere mentor olduğu programlarla da yoksullukla mücadele ediyor.

Pekin 2020 itibariyle 30 milyon insanı yoksulluk sınırının üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Çin Cuma günü yaptığı açıklamada son beş yılda yoksulluğu üçte iki oranında azalttığını açıkladı. Geçen yılsonu itibariyle Çin’de 30 milyon insan resmi yoksulluk sınırının da altında yaşıyordu. Yoksullukla Mücadele otoritesi direktörü Liu Yongfu bu rakamın 2012 yılında 98.99 milyon olduğunu aktarıyor.