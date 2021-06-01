Çin'de şehirlerin dokusu değişiyor; hükümet, yeşil alanlar yaratmakta kararlı

Çin'de şehirlerin dokusunu değiştirmek için yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle birlikte daha fazla adım atılmaya başlandı. Pek çok şehirde onlarca yeni park inşa edilirken, 2008 Pekin Olimpiyatları'nın tasarım direktörü olan Wang Min, "Eskisinden çok daha fazla ağaç ve çiçek görüyorum, şehrin dokusunu değiştiriyor" dedi.

Bulanık sularıyla Şangay'ın kalbinden geçen Suzhou Deresi, artık yemyeşil kıyılarıyla hayat dolu. Geçmişte kokuları ve siyah suyu sebebiyle yanına bile yaklaşılamazken artık insanlar parklarda dinleniyor, çocuklar ip atlıyor, hatta balıkçılar balık tutuyor.

Artık içinde çeşitli canlılara ev sahipliği yapan Suzhou Deresi'nin rehabilitasyonu, ülke çapında geniş parklar inşa etmek isteyen Çin'in, betonları ormana dönüştürme programının bir parçası. Sanayileşirken varlıklı bir ülkeye dönüşen Çin, kalkınmanın bir sonraki ayağı olarak şehir planlamalarını hedefine koymuş durumda.

Ülkenin giderek artan eğitimli nüfusu daha iyi bir yaşam kalitesi talep ediyor. Bu toplumsal ihtiyacı karşılamak ucuz olmasa da yürüyecek bir yol sunan parkların önemi pandemi süresince daha çok anlaşıldı. Pandemiyle birlikte çok sayıda insan restoranlara, sinemalara ve diğer kapalı mekanlara gitmek konusunda temkinli davranırken, vakitlerinin çoğunu parklarda geçirmeye başladı.

Antik kanallarıyla ünlü Suzhou'da sadece geçen yıl 20 yeni park açıldı. Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan Şangay'da da önümüzdeki beş yıl içerisinde 600 park inşa edilmesi bekleniyor.

NYT'nin haberine göre, 2008 Pekin Olimpiyatları'nın tasarım direktörü olan Wang Min, "Eskisinden çok daha fazla ağaç ve çiçek görüyorum, şehrin dokusunu değiştiriyor" dedi.

Ortalama bir Çin şehri, artık kişi başına düşen halka açık yeşil alan konusunda Central Park, Prospect Park ve Pelham Bay Park gibi alanları sayesinde uzun süredir lider olan New York'la rekabet ediyor.

Çin'in 11 Mart'ta onaylanan beş yıllık planında, eski beş yıllık planların aksine fiziksel aktiviteleri teşvik etmek için ülke çapında 1000 büyük park inşa etme kararı alındı. Diğer ülkelerdeki parklara benzemeyen Çin'in yeni parkları, daha geleneksel bir görsel sunuyor.