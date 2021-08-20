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Dünya

Çin: Yeni hükümet kurulana kadar Taliban'ı meşru otorite kabul etmeyeceğiz ancak örgütle çalışmaya hazırız

20 Ağustos 2021 19:00

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab'la yaptığı telefon konuşmasında, "Uluslararası toplumun yoğun baskı yapmak yerine Afganistan'ı pozitif bir yönde cesaretlendirmesi ve yönlendirmesi gerektiğini" söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Van Yi'nin, bu yaklaşımın sonucu olarak "Afganistan'da siyasi geçişin hızlanacağı, istikrarın sağlanabileceği ve göçmen akınının azalacağını" söylediği ifade edildi.

Pekin, Afganistan'da yeni ve meşru bir hükümet kurulana kadar Taliban'ı meşru bir otorite olarak görmeyeceğini ancak örgütle çalışmaya hazır olduğunu duyurdu.

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