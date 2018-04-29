Çin yatırımlarının ardından Panama Tayvan'la ilişkisini kesti

Orta Amerika ülkesi Panama, Tayvan ile uzun yıllardır var olan diplomatik ilişkilerini kesti.

Panama hükümeti "tek bir Çin" olduğunu ve Tayvan'ın da Çin'in parçası olduğunu tanıdıklarını açıkladı.

Çin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve tanımadığı bu ülkenin Çin'in parçası olması gerektiğini savunuyor.

Panama ise Çin'in meşru hükümeti olarak Tayvan hükümetini tanıyan son ülkeler arasında yer alıyordu.

Orta Amerika ülkesinin bu kararı, son dönemde Tayvan'ı tanımayı bırakan ülkelere bir yenisini daha eklemiş oldu.

Aralık ayında da Afrika'daki ada ülkesi Sao Tome ve Principe Tayvan yerine Çin'i tanıyacağını açıklamıştı.

Panama'nın kararının ardından Tayvan'ı tanıyan yalnızca 20 ülke kaldı.

Çin, Panama Kanalı nedeniyle dünya ticaretindeki önemli ülkelerden biri olan Panama'ya son yıllarda büyük ekonomik yatırımlar yapmıştı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı ise Panama'nın kararına tepki gösterirken Pekin'le bu konuda yarışmayacağını açıkladı.

Tayvan Başkanı Tsai Ing-wen geçen yıl Haziran ayında Panama'yı ziyaret etmişti.

Birleşmiş Milletler 1971 yılına kadar Çin'in meşru hükümeti olarak Tayvan'ı tanıdıktan sonra o yıl karar değiştirerek Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanımıştı.

Tayvan'ı Çin'in meşru hükümeti olarak gören ülkeler ise Çin'le ekonomik ilişkisi bulunmayan Orta ve Güney Amerika'daki bazı devletlerle küçük ada uluslarıyla sınırlı kaldı.

Panama bu kararının gerekçesini açıklamasa da son yıllarda Çin'le ekonomik işbirliği artıyordu.

Çin şirketleri Panama'da liman inşaatları gerçekleştirirken Çinli devlet şirketleri de Panama Kanalı'nın etrafındaki arsalara ilgi göstermeye başlamıştı.