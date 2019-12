Çin yasaklarda bizi bile geçti!

İnternete koyduğu yasaklarla adından sıkça söz ettiren Çin, video portallarını tek tek kapatmaya başladı. Pazartesi günü alınan bir kararla 10 kadar video sitesine erişim engellenirken, ülkede şu an için erişime açık olan 17 video sitesi de Çin yönetiminden uyarı aldı.State Administration of Radio, Film and Television(SARFT), yaptığı açıklamada bazı web sitelerinin hala pornografi, şiddet ve terör içerikli videoları içinde barındırdığına vurgu yaptı.Son alınan kararla kapatılan 10 web sitesinin arasında TVSou.com, TSXZ.com ve Feesee.com siteleri yer alırken, uyarı alan web sitelerinin arasında ise 371dvd.com, VeryCD.com ve JPSeek.com dikkat çekiyor.