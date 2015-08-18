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Bilim / Teknoloji

Çin yapımı Redmi Note 2, 12 saatte 800 bin sattı!

Redmi Note, Samsung'un telefonu Galaxy Note'a benzerliğiyle anılıyor

18 Ağustos 2015 15:14

Çin'in "Galaxy Note" benzeri telefonu Redmi Note 2, 12 saat içinde satış rekoru kırdı. Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Redmi Note 2, satışa sunulur sunulmaz Çin'de rekor kırdı. İlk 12 saat içinde tam 800 bin adet satan Redmi Note 2, böylece akıllı telefon marketinde firmaya yeni bir rekor daha kazandırmış oldu.

Redmi Note 2, HTC'nin One M9+'da da kullandığı MediaTek Helio X10 işlemcisiyle birlikte geliyor. 5.5 inç boyutunda Full HD çözünürlükte ekranın sahibi olan Redmi Note 2, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafızayı da beraberinde getiriyor. (Redmi Note 2 Prime ise 32 GB depolama alanıyla geliyor.) 13 MP kamera ve 5 MP kamera da telefonun ön ve arka kamera değerleri. 
Ayrıca telefonda Wi-Fi AC, çift SIM kart ve 4G desteği, 3020 mAh batarya ve Xiaomi'nin arabirimi MIUI 7 işletim sistemi de Redmi Note 2'de bulunan diğer özellikler. Telefonun fiyatı ise sadece 140 dolar'dan başlıyor.

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