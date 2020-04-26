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Koronavirüs

Çin: Vuhan'daki bütün Covid-19 hastaları taburcu edildi

Koronavirüs'ün ortaya çıktığı kentte yeni vaka sayısının sıfıra ulaştığı duyuruldu

26 Nisan 2020 11:29

T24 Dış Haberler

Çin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının sıfır noktası olan Vuhan kentinde bütün Covid-19 hastalarının hastanelerden taburcu edildiğini duyurdu. 

Reuters'ta yer alan habere göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng bir basın açıklamasında "26 Nisan itibariyle Vuhan'daki yeni Koronavirüs hastası sayısı sıfıra ulaştı. Hastanelerde hasta kalmadı" dedi. 

Koronavirüs'ün ilk kez ortaya çıktığı ve Ocak ayından itibaren 46 binden fazla vakanın kaydedildiği Vuhan kentinde sokağa çıkma kısıtlamaları 2 ayın sonunda hafifletilmiş, vatandaşların düzenli olarak test edilmesi süreci başlatılmıştı. 

Dünya genelinde 2 milyondan fazla insanı etkileyen ve 200 binden fazla can kaybına neden olan Koronavirüs'ün muhtemel kaynağı Çin'in Vuhan kentindeki bir hayvan pazarı olarak kaydedildi. 

Vuhan'da Koronavirüs hastası kalmadığı duyurulurken Çin genelinde de son 24 saatte 12 Koronavirüs vakası kaydedildi. 

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