Çin ve Rusya'dan Kuzey Kore sorununa ortak çözüm önerisi

Kuzey Kore'nin ilk başarılı kıtalar arası füze (ICBM) denemesini gerçekleştirmesine tepki gösteren Çin ve Rusya, Pyongyang yönetimi ile ABD ve Güney Kore'ye çağrıda bulundu.

İki ülke Kuzey Kore'den nükleer programını dondurmasını, ABD ve Güney Kore'den de ortak askeri tatbikatlarına son vermelerini istedi.

Kremlin'de Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'le görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tatbikatlara son verilmesi karşılığında, Kuzey Kore'nin de her tür füze ve nükleer programını dondurması çağrısında bulundu.

İki liderin görüşmesinden sonra Rusya ve Çin Dışişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada da, "Bölgedeki durum her iki ülkenin de ulusal çıkarlarını etkiliyor. Rusya ve Çin, Kore Yarımadası'ndaki soruna çözüm sağlamak için koordinasyon halinde olacaktır" denildi.

Kuzey Kore'ye sınırı olan Çin ve Rusya ABD'ye, Güney Kore'ye THAAD füze savar sistemi konuşlandırmaya derhal son vermesi çağrısı da yaptı.

ABD ise bu sistemin Kuzey Kore'den gelen füze tehdidine karşı gerekli olduğunu savunuyor.

Ortak açıklamada, "THAAD füze savar sisteminin konuşlandırılması, Rusya ve Çin dahil bölgedeki ülkelerin stratejik güvenlik çıkarlarına ciddi zarar verecektir" dendi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da Pyonyang'ın füze denemesi sonrası açıklamasında uluslararası toplumun Kuzey Kore'ye baskı oluşturulması için ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Johnson, Pyongyang'ın füze denemesinin, komşu ülkelere oluşturduğu ciddi tehdidin bir örneği olduğunu ifade etti.

Kuzey Kore, TSİ 0240'ta yaptığı füze denemesini "Kıtalar arası uzun menzilli füze denememiz başarılı oldu" açıklamasıyla duyurdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un gözetiminde yapılan bu denemenin ardından 'dünyadaki herhangi bir yeri vurabilecekleri' aktarıldı.

Televizyondan yapılan duyuruda Hwasong-14 füzesinin 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığını, 39 dakika sonra hedefini vurduğu belirtildi.

Kuzey Kore'nin ABD'yi vurabilecek nitelikte füze geliştirmeye çalıştığı biliniyor.

Bazı Batılı uzmanlar bu füzenin Alaska'yı vurma kapasitesine sahip olabileceğini ancak ABD'nin diğer 49 eyaletine ulaşamayacağını düşünüyor.

Kuzey Kore'nin füze programı son yıllarda büyük gelişme gösterdi. Programına II. Dünya Savaşı tasarımlarından esinlenen topçu roketleri ile başlayan Kuzey Kore'nin yetkilileri artık ABD'yi vurma kapasitesine sahip olabilecek uzun menzilli füzeleri söylüyor.

Kuzey Kore'nin füze programı 1976 yılında Mısır'dan gelen ilk paket Scud füzeleri ile başladı.

1984 yılında kendi tasarımları olan Hwasong'lar yapıldı.

Bin kilometre menzili olan bu füzeler konvansiyonel, kimyasal ya da biyolojik savaş başlığı taşıyordu.

Hwasong'dan 1300 kilometre menzile sahip Nodong tasarımı üretildi.

2016 yılında Stratejik Çalışmalar Uluslararası Enstitüsü'nün analizinde füzelerin 'Güney Kore'nin tümünü ve Japonya'nın büyük bir kısmını vurma' kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Daha güçlü kapasiteye sahip olan Musudan füzeleri geliştirildi ve bu füzeler 2016 yılında test edildi.

Ne kadar uzağa gidebilecekleri ise kaynaklara göre değişiyor, İsrail istihbaratı 2 bin 500 kilometre derken Amerikan Füze Savunma Ajansı 3 bin 200 kilometre diyor. Başka kaynaklar ise 4 bin kilometre olabileceğini aktarıyor.

Ağustos 2016'da ise Pukguksong adında bir denizaltında bulunan 'yüzeyden yüzeye, orta menzilden uzun menzile' füzelerin test edildiği belirtildi.

4 Temmuz'da kıtalar arası füze denendiğinin açıklanması ise Pukguksong füzelerinin bir adım öteye taşınarak ABD'nin bir nükleer savaş başlığı ile tehdit edilebileceği anlamına geliyor.