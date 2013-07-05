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Dünya

Çin ve Rusya'dan büyük ortak askerî tatbikat

Halk Özgürlük Ordusu Komutanı Gen Fang Fenghui, tatbikatın herhangi bir üçüncü ülkeyi hedef almadığını ve amacın Rusya'yla ilişkileri güçlendirmek olduğunu söyledi

05 Temmuz 2013 14:17

Çin ve Rusya, 5-12 Temmuz tarihleri arasında Japon Denizi'nde ortak bir askerî deniz tatbikatı düzenliyor.

Ancak tatbikat, Japonya ve Endonezya'nın da aralarında olduğu bölge ülkeleri arasında, karasuları konusunda sorunların yaşandığı bir dönemde yapılıyor.

Çin, Tokyo hükümetiyle Doğu Çin Denizi, Manila hükümetiyle de Güney Çin Denizi konusunda anlaşmazlıklar yaşıyor. Pekin yönetiminin, bu konudaki ısrarını arttırması, Japonya ve Endonezya'yla ilişkilerinde sorunlar yaşanmasına neden oluyor.

Çin Savunma Bakanlığı, bu tatbikatın, Çin Deniz Kuvvetleri'nin yabancı bir ülkeyle düzenlediği en büyük askerî hareket olduğunu açıkladı.


'Hiçbir saldırı unsuru yok'


Çin Komünist Partisi gazetesi "Bu tatbikatın, bölgedeki adalar üzerinde egemenlik tesis etmek için bir öneme sahip olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'yla yaptığı ortak tatbikata bir yanıt olduğu yolunda iddialar gündeme getirilmiştir. Ancak bu, kaçırılan gemilerle ilgili yardım ve kurtarma çalışmalarına odaklanan olağan bir tatbikattır. Bu tatbikat hiçbir saldırı unsuru içermemektedir" ifadelerine yer verdi.

Çin'in tatbikata katılacak filosunda dört destroyer, iki güdümlü füze taşıyan fırkateyn ve ayrıca bir de destek savaş gemisi bulunacağı belirtiliyor.

Rusya'nın ise tatbikata 11 savaş gemisi, bir denizaltı ve üç uçakla katılacağı bildirildi.

 

BBCTürkçe

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